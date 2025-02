Monster Hunter Wilds: Zweiter Open Betatest wird um 24 Stunden verlängert

Monster Hunter Wilds soll am 28. Februar 2025 für die PS5, PC und Xbox Series X/S erscheinen. In den letzten Wochen hat Capcom bereits mehr über die technischen Aspekte des Spiels verraten, darunter zwei bemerkenswerte Grafikmodi: Ein Raytracing-Modus, der das Spiel mit 30 FPS darstellt, sowie ein Modus, der 60 FPS bei hochskalierter 4K-Auflösung bietet. Diese Optionen dürften die Spieler sowohl auf der PlayStation 5 als auch auf den anderen Plattformen begeistern und versprechen ein beeindruckendes visuelles Erlebnis.

„PS5-Jäger, vielen Dank für eure Geduld und euer Verständnis während der PSN-Serviceprobleme dieses Wochenendes. Um die aufgrund des Ausfalls reduzierte OBT2-Spielzeit auszugleichen, ziehen wir in Erwägung, OBT2 zu einem späteren Zeitpunkt um weitere 24 Stunden laufen zu lassen“, so das Unternehmen in einer offiziellen Stellungnahme. Spieler müssen jedoch noch auf genauere Details warten, wann genau die Verlängerung wirksam wird, und Capcom hat versprochen, bald mehr Informationen zu veröffentlichen.

What do you think?