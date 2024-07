Monster Jam Showdown: Challenge-Trailer ist nur was für Mutige

„Monster Jam Showdown“ erscheint am 29. August für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch und PC.

„Monster Jam Showdown“ bietet eine riesige Auswahl an Spielmodi, die sowohl Einzelspieler als auch Fans von geteiltem Bildschirm fesseln werden. Egal, ob du dich im Stadion der Herausforderung stellen oder die Wildnis erobern willst, es gibt einen Modus für jeden Geschmack. Herausforderungen sind dabei in Klassisch und Extreme aufgeteilt.

