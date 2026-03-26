MOOSA Dirty Fate: Düsterstes Korea-RPG rund um Kannibalismus & Schwertkampf

Das südkoreanische Studio FLASK hat das Dark-Action-Game „MOOSA: Dirty Fate“ offiziell für das Jahr 2027 angekündigt, wobei der Titel direkt zum Launch im Xbox Game Pass erscheinen wird. Der Titel kombiniert die historische Kulisse des Koreas des 17. Jahrhunderts mit Dark-Fantasy-Elementen und legt den Fokus auf brutale Schwertkämpfe sowie eine düstere Erzählweise über Rache und Ambition.

Historisches Setting trifft auf Kannibalismus-Horror

Die Handlung von „MOOSA: Dirty Fate“ ist in einer Ära angesiedelt, in der das Land durch Hunger und Seuchen destabilisiert wurde. Laut dem ersten Trailer thematisiert das Spiel den Zusammenbruch gesellschaftlicher Strukturen: Hungernde fressen die Toten, während eine mysteriöse Plage und unbekannte Kräfte in den südlichen Provinzen für Massaker an der Bevölkerung sorgen. Der Spieler übernimmt die Rolle eines „Moosa“ – eines Meisters der Kampfkunst –, der inmitten dieses Chaos gegen Monster und menschliche Gegner antritt.

Entwicklerangaben und erste Szenen deuten auf ein präzises, physisches Kampfsystem hin. Die Bezeichnung „Moosa“ (Krieger/Kampfkünstler) ist hier Programm:

Waffenfokus: Der Schwerpunkt liegt auf realistisch anmutender, aber kompromissloser Schwertarbeit.

Der Schwerpunkt liegt auf realistisch anmutender, aber kompromissloser Schwertarbeit. Gegnervarianz: Neben menschlichen Soldaten stellen „schreckliche Monster“ den Kern der Herausforderung dar, was auf Einflüsse aus der koreanischen Mythologie schließen lässt.

Neben menschlichen Soldaten stellen „schreckliche Monster“ den Kern der Herausforderung dar, was auf Einflüsse aus der koreanischen Mythologie schließen lässt. Atmosphäre: Die visuelle Gestaltung setzt auf ein entsättigtes, düsteres Artdesign, um die Trostlosigkeit des 17. Jahrhunderts einzufangen.

Mit „MOOSA: Dirty Fate“ reiht sich ein weiterer Titel in die Riege hochkarätiger Action-Exporte aus Südkorea ein, die zuletzt mit Spielen wie „Lies of P“ oder „Stellar Blade“ technisch und spielerisch überzeugten. Das Setting ist unverbraucht, die Prämisse der „fressenden Plage“ sorgt für die nötige Härte.

Kritisch bleibt der weite Release-Horizont: 2027 ist noch lange hin. Bis dahin muss das Studio beweisen, dass das Kampfsystem die nötige Tiefe besitzt, um sich gegen die starke Genre-Konkurrenz zu behaupten. Weitere Details zum Spiel werden in Kürze erwartet.