Mordhau – Medievil-Slasher für PS5 & PS4 bestätigt

Im Kampf selbst steht einem riesiges Arsenal an Waffen zur Verfügung, einschließlich Großschwert, Pfeil und Bogen, oder Äxte, mit denen man seinen Gegnern die Wucht jedes Treffers spüren oder die Gliedmaßen seiner Feinde in alle Richtungen fliegen lassen kann.

Mordhau ist ein mittelalterlicher Mehrspieler-Slasher, der in der Ego- oder Third-Person-Perspektive gespielt werden kann. Als Söldner stürzt man sich darin in einer fiktiven aber realistischen Welt in ein wildes Schlachtgetümmel aus bis zu 80 Spielern, die brutale und mitreißende Nahkämpfen versprechen.

