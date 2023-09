Mortal Kombat 1 – Der verpasste Neuanfang? Das sagen die Reviews

„Mortal Kombat 1 ist im Großen und Ganzen ein positiver Schritt in eine neue Richtung. Ich bin frustriert über Liu Kangs Entscheidung, Live-Service-DNA in sein neues Universum einzuschleichen, und ich sehne mich nach einigen der zurückgebliebenen Feature (wie der Krypta). Mortal Kombat 1 bereitet die Bühne für eine neue MK-Ära, auf die man sich freuen kann. NetherRealm blickt wie die Charaktere in seinem ultragewaltigen Universum direkt ins Gesicht einer schönen neuen Welt und blickt in die Zukunft. Es kann jedoch eine Herausforderung bleiben, diese Augen im Kopf zu behalten.“

Die ersten Reviews zu Mortal Kombat 1 sind etwas gemischt und uneins darüber, ob es der gewagte Neuanfang ist. Spielerisch fährt man sicherlich wieder alles auf, was Mortal Kombat bisher zu bieten hatte, die Story und alles darum scheint nicht ganz so gut anzukommen.

In diesen Minuten treffen die ersten internationalen Reviews zu Mortal Kombat 1 ein, die zeigen, ob es der Neuanfang ist, den die langjährige Serie wagen will oder es weiterhin nur mehr vom gleichen mit einem neuen Anstrich wurde.

What do you think?