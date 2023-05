Mortal Kombat 1 – Ein Reboot, eine neue Story? Was denn nun?

In Liu Kang sieht man jedenfalls ein großartiges Gesicht in diesem Soft-Reboot, mit dem man deutlich machen möchte, dass es sich um ein brandneues Mortal Kombat handelt und nicht nur um eine Fortsetzung .

„Scorpion und Sub-Zero waren schon immer die Aushängeschilder von Mortal Kombat. Da dies das Universum von Liu Kang ist, wollten wir die Dinge wirklich durcheinander bringen – das Farbschema in unserem Schlüsselbild ist anders. Dies ist das erste Mal, dass wir ihn [Liu Kang] wirklich in den Vordergrund stellen.“

Bislang wurde eine neue Story erwähnt, den Begriff Reboot möchte man aber auch nicht so wirklich verwenden. Etwas mehr Klarheit dazu gab es im kürzlichen Developer-Chat , in dem Serienschöpfer Ed Boon weitere Details verriet, auch dazu, was Mortal Kombat 1 eigentlich sein soll und warum man nicht mit Teil 12 fortfährt.

What do you think?