Mortal Kombat 1 – Finales Roster geleakt & ein kultiger Trailer

Auch wenn der Release von Mortal Kombat 1 unmittelbar bevorsteht, halten die Netherrealm Studios das finale Roster an Charakteren weiterhin zurück. Offenbar zu lange, denn ein Leak legt nun alle Karten oder besser gesagt alle Charaktere auf den Tisch.

Im aktuellen Fall hat es die physische Switch-Version bereits in Umlauf geschafft, die 27 Charaktere plus Kameos enthüllt. Zu den spielbaren Charaktere zählen demnach:

Ashrah Baraka Ermac General Shao Geras Havik Homelander Johnny Cage Kenshi Kitana Kung Lao Li Mei Liu Kang Mileena Omni-Man Peacemaker Quan Chi Raiden Rain Reptile Scorpion Shang Tsung Sindel Smoke Sub-Zero Takeda Tanya

Finales Mortal Kombat 1 Roster geleakt

sowie zu den Kameos:

Cyrax Darius Frost Goro Jax Briggs Kano Kung Lao Motaro Sareena Scorpion Sektor Shujinko Sub-Zero Sonya Blade Stryker

Alle Kameo-Auftritte in Mortal Kombat 1

Einige Charaktere wie Shang Tsung sind vorerst nur für Vorbesteller von Mortal Kombat 1 verfügbar, während andere zusammen mit dem ersten Kombat Pack erhältlich sind, darunter Homelander und Peacemaker.

Kultiger Live-Action-Trailer mit 90er Vibes

Um die letzten Tage zum Release von Mortal Komnbat 1 zu überbrücken, zeigt Warner Bros. einen kultigen Live-Action-Trailer, der die 90er Jahre wieder aufleben lässt. Der neue Launch-Spot mit dem Titel „It’s In Our Blood“, wurde von Tom Kuntz und unter der Regie des Oscar-nominierten Matthew Libatique (A Star Is Born) inszeniert und stellt eine Hommage an den klassischen Werbespot „Mortal Monday“ aus dem Jahr 1993 dar, der einen kulturellen Meilenstein für die erfolgreiche Spieleserie darstellte.

Die Neuinterpretation des ikonischen Fernsehspots, der vor 30 Jahren zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, zeigt den Schauspieler und Produzenten Dave Bautista, wie er Menschen zusammenbringt und ihnen die Kraft gibt, ihren inneren Kämpfer zu entfesseln. Bautistas Rolle spiegelt die von Liu Kang in Mortal Kombat 1 wider, der ein neues Mortal Kombat-Universum erschaffen hat und Champions aus allen Bereichen zusammenbringen muss, um seine Vision zu verteidigen.

„Ich erinnere mich noch lebhaft an die ursprüngliche Mortal Monday-Werbung, vor allem an den ikonischen Schrei“, sagte Bautista. „Damit begann meine Reise als Mortal Kombat-Fan, die bis heute, 30 Jahre später, anhält. Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, ein Teil des Vermächtnisses des Spiels zu sein.“ „Der ursprüngliche Mortal Monday-Werbespot war der Beginn unserer Reise in die Entwicklung von Spielen für Heimspielsystem“, so Ed Boon, Chief Creative Officer, NetherRealm Studios und Co-Creator von Mortal Kombat. „Es ist großartig, einen so denkwürdigen Moment in der Geschichte von Mortal Kombat zu feiern, während wir uns darauf vorbereiten, unser neuestes Spiel, Mortal Kombat 1, zu veröffentlichen.“

Mortal Kombat 1 erscheint offiziell am 19. September 2023. Die Premium Edition ist indes schon ab 14. September erhältlich.