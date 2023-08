Mortal Kombat 1 – Invasion Story-Mode ist ein Table-Top Game

Laut Netherrealm plant man regelmäßige Updates für den Invasion-Mode, mit denen man die Story weitererzählt. Als Beispiel nennt man Scorpion, der aus einer anderen Realität in eine neue Ära eindringt und sich dort verteidigen muss. Dazu greift man auf die komplette Mortal Kombat-Geschichte zurück, einschließlich Highlights der Vergangenheit, wie spezifische Tower, Mini-Games wie Test your Might, zufällige Begegnungen und Geheimnisse und Schlüssel, die einen weiterbringen.

Der Invasion-Mode biete aber auch RPG-ähnliche Mechaniken, die man auf einer brettspielähnlichen Karte erkundet. Die Mortal Kombat-Charaktere beginnen darauf ein Abenteuer, in dem sie immer stärker werden, Beute sammeln können und es mit Horden von Feinden zu tun bekommen, während sie immer mehr Gebiete auf der Karte freischalten. Gleichzeitig schaltet man darin In-Game Currency frei, aber auch Konzeptzeichnungen und weitere Extras, die dann in anderen Modi zur Verfügung stehen.

Vor wenigen Tagen wurde der neue Invasion Story-Mode in Mortal Kombat 1 geleakt, den man heute offiziell vorstellt. Dieser ersetzt die Krypto und präsentiert sich als eine Art Table-Top Game, in dem man durch die verschiedenen Reiche reist.

