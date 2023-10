Mortal Kombat 1 – Omni-Man DLC zeigt sich im Trailer

Zudem kündigte man die Mortal Kombat 1 Pro Kompetition an, neues, von RTS betriebenes globales esports-Programm. Mit einem Gesamtpreisgeld von 255.000 Dollar zielt die neue Liga darauf ab, ein internationales Netzwerk von Spielern aufzubauen, das am 20. Oktober beim East Coast Throwdown startet. Den Abschluss der Pro Kompetition bilden 20 Spielerinnen und Spieler, die bei der Final Kombat World Championship im Juni 2024 antreten werden.

Omni-Man wird als Teil des ersten Season Pass von Mortal Kombat 1 erhältlich sein, der weitere Crossover-Charaktere umfasst, darunter Homelander aus The Boys, Peacemaker aus The Suicide Squad und weitere. Spekulationen zufolge wird auch Ghostface aus Scream darunter sein.

Die Netherrealm Studios werfen heute einen Blick auf den Omni-Man DLC in Mortal Kombat 1, den man auf der New York Comic Con vorgestellt hat.

