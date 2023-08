Mortal Kombat 1 – Reptile kehrt zurück

Außerdem werden die beiden Stages „Teahouse“ und „Johnny Cage’s Mansion“ in der Beta vertreten sein. Ein Unterschied besteht jedoch darin, dass der Zugang nicht mehr per Zufallsauswahl möglich ist, sondern das Spiel vorbestellt werden muss. Als zusätzlichen Anreiz schaltet NetherRealm den Großmeister Shang Tsung als spielbaren Charakter frei, eine Tradition, die seit Mortal Kombat X besteht.

In Kürze findet zudem die Closed Beta-Phase in Mortal Kombat 1 statt. In diese werden einige der bereits altbekannten Kämpfer wie Liu Kang, Kitana, Kenshi, Sub-Zero, Kameos Kano, Sonya und Jax zurückkehren, begleitet von Mortal Kombat-Legenden wie Johnny Cage und Li Mei.

Der Trailer zeigt, wie Reptile von seiner Fähigkeit erzählt, sich in die menschliche Form verwandeln zu können, was ihm außergewöhnliche Fähigkeiten erlaubt. Reptile, auch bekannt als Syzoth, ist ein reptiloider Sklave und Gestaltwandler aus den Randgebieten von Outworld mit der Fähigkeit, eine starke säureähnliche Substanz auf Gegner zu spucken. Zusätzlich nutzt er Stealth-Fähigkeiten und kann als Kameo-Charakter auf Frost zurückgreifen.

What do you think?