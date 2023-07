Mortal Kombat 1 – Spieler spotten über billige Animationen

Denn Mortal Kombat 1 soll schon am 19. September erscheinen, was vermutlich zu wenig Zeit ist, um jetzt noch größere Änderungen einfließen lassen zu können. Zwar sind die nachträglich jederzeit möglich, für den entscheidenden Release-Zeitraum dann aber zu spät.

Johnny Cage's Install combos with Hype are gonna be sick. pic.twitter.com/aML3PVklDf

Die Mortal Kombat-Serie wird schon länger dafür kritisiert, dass sie in Bezug auf Animationstechnik nicht auf dem aktuellsten Stand ist oder gar mit dem neuesten Street Fighter mithalten könne. Diese werden als „albern“, „veraltet„, „einfach nur schlimm“ oder „nicht kraftvoll“ genug bezeichnet. Als Beispiel zeigt man ein Gameplay mit Johnny Cage, der in Mortal Kombat 1 wirkt, als wäre in den alten Zeiten stecken geblieben. Das würden sogar Laien sofort erkennen, heißt es.

