Mortal Kombat 1: T-1000 betritt den Ring – flüssiges Metall und brutale Fatalities inklusive!

Der T-1000-Debüt-Trailer wurde auf der Pro Kompetition Mexico enthüllt, dem Auftakt-Event zur zweiten Saison der Mortal Kombat 1 Pro Kompetition. Mit einem Preispool von 255.000 US-Dollar verspricht die neue Saison packende Wettkämpfe auf höchstem Niveau – sowohl online als auch bei Live-Events in Nordamerika, Lateinamerika, Südamerika und Europa. Wer sein Können unter Beweis stellen will, kann sich über den offiziellen Online-Hub anmelden.

Der gnadenlose T-1000 aus Terminator 2: Judgment Day feiert sein Debüt in Mortal Kombat 1 und bringt die perfekte Tötungsmaschine ins brutalste Kampfturnier der Videospielgeschichte. Entwickler NetherRealm Studios und Publisher Warner Bros. Games haben den Starttermin nun offiziell bestätigt: Besitzer des Kombat Pack 2 erhalten am 18. März frühen Zugang zum kybernetischen Attentäter, während alle anderen Kämpfer am 25. März zuschlagen dürfen.

