Mortal Kombat 1 – Trailer zur exklusiven Beta, so kann man teilnehmen

Mortal Kombat 1 gilt als frischer Start für Neulinge des Franchise, in dem eine alternative Zeitlinie in der Geschichte gestartet wird. Nicht alles ist dabei grundsätzlich neu, da es immer noch viele bekannte Gesichter gibt, wenn auch mit einem neuen Hintergrund.

Um an der Mortal Kombat 1 Beta teilzunehmen, ist unbedingt die Vorbestellung des Spiels notwendig. Dies kann über den PlayStation Store sein oder bei teilnehmenden Händlern, welche die Beta-Codes verteilen. Bestätigt ist hier Amazon.de. Zudem ist ein Warner Bros. Account notwendig, um an der Beta-Phase teilnehmen zu können.

In dieser Woche startet der exklusive Beta-Test in Mortal Kombat 1, an dem vorerst nur Vorbesteller teilnehmen können. Ein Trailer stellt heute noch einmal die Inhalte vor.

