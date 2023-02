Mortal Kombat 12 für 2023 angekündigt

Inhaltlich ist derzeit noch nichts zu Mortal Kombat 12 bekannt, dessen Details in den kommenden Monaten folgen dürften. Was aus dem Remake der original Spiele geworden ist, ist ebenso offen. Sicher ist allerdings, dass ein zweiter Film in Produktion ist, nachdem das Reboot hier ebenfalls äußerst erfolgreich war.

„Es wird noch viel mehr kommen, einschließlich der mit Spannung erwarteten Spiele Mortal Kombat 12 und Suicide Squad: Kill the Justice League, Spiele, die ebenfalls dieses Jahr mit ehrgeizigen Launch-Prognosen veröffentlicht werden sollen“, so Zaslav.

