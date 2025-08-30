Mortal Kombat 2 – Kino-Start überraschend um Monate verschoben

Eigentlich sollte Mortal Kombat 2 schon im Oktober in die Kinos kommen. Acht Wochen vor Release hat Warner Bros. den Start jedoch um ganze sieben Monate nach hinten verschoben, ein Schritt, der viele Fans überrascht zurücklässt. Statt im Herbst läuft die Fortsetzung nun am 15. Mai 2026 an.

Laut Branchenmagazin Deadline war der Grund dafür nicht etwa ein Problem mit dem Film selbst, sondern eine nüchterne Marktentscheidung. Oktober gilt im Kino als schwieriger Monat, während der Frühling oft bessere Chancen für große Blockbuster bietet.

Gute Test-Screenings, bessere Startbedingungen

Die bisherigen Testvorführungen von Mortal Kombat 2 sollen sehr positiv ausgefallen sein. Das wirft die Frage auf, ob Warner den Film bewusst in ein stärkeres Zeitfenster hebt, um das Potenzial voll auszuschöpfen. Für die Community bedeutet das immerhin, dass die Verschiebung kein Hinweis auf qualitative Probleme ist – ganz im Gegenteil, sie könnte sogar ein Zeichen von Vertrauen sein.

Inhaltlich knüpft der Film direkt an den Reboot von 2021 an. Regisseur Simon McQuoid kehrt zurück, diesmal mit einem Drehbuch von Moon Knight-Autor Jeremy Slater. Mit dabei ist unter anderem Karl Urban (The Boys) als Johnny Cage, der die Fanlieblinge rund um Liu Kang, Raiden und Scorpion ergänzt.

Warum das für Spieler relevant ist

Natürlich könnte man sagen: „Ist doch nur ein Film.“ Aber gerade für eine Marke wie Mortal Kombat, die seit Jahrzehnten Gaming und Popkultur prägt, ist die Wahrnehmung auf der großen Leinwand nicht zu unterschätzen. Ein erfolgreicher Filmstart bringt frischen Wind in die Marke und kann sogar die Spiele-Community indirekt stärken, sei es durch neue Fans, Merchandise oder schlicht mehr Aufmerksamkeit für die Reihe.

Für langjährige Spieler bleibt trotzdem ein kleiner Dämpfer. Sie müssen nun länger warten, bis sie Shao Kahn und Co. im Kino erleben können. Gleichzeitig hat die Verschiebung aber den Vorteil, dass der Film nicht in der Herbstflut an Konkurrenz untergeht.

Eine Verschiebung kurz vor Release wirkt immer wie ein Rückschritt, hier dürfte sie aber kalkulierte Strategie sein. Die Frage bleibt: Wird Mortal Kombat 2 den Erwartungen gerecht und die Spielemarke auch im Kino nachhaltig stärken oder wiederholt sich die durchwachsene Resonanz des Vorgängers?