Mortal Kombat II: Baraka feiert Comeback – und Mortal Kombat III ist bereits in Arbeit

Die Vorfreude auf Mortal Kombat II steigt, und die New York Comic-Con hat zuletzt ein paar spannende Einblicke geliefert. Während die Fans noch über die kommende Fortsetzung spekulieren, gab Screenwriter Jeremy Slater überraschend bekannt, dass die Arbeit an Mortal Kombat III schon begonnen hat, obwohl der zweite Teil noch auf dem Weg ins Kino ist.

Baraka kehrt zurück – und wie

Die größte Überraschung für viele Besucher war die Rückkehr von Baraka, dem zahnbewehrten Kämpfer aus der Kultreihe. In einem kurzen Featurette durften Johnny Cage, Kitana, Jade und Shao Kahn – verkörpert von Karl Urban, Adeline Rudolph, Tati Gabrielle (Intergalactic: The Heretic Prophet) und Martyn Ford – gegen Baraka antreten. Die Szene zeigt einmal mehr, wie das Franchise bekannte Charaktere nicht nur einbindet, sondern ihnen auch frisches Leben einhaucht.

Für Fans der Spiele bedeutet das: Die Filme orientieren sich stärker an der Originalreihe, ohne sich in Fanservice zu verlieren. Barakas Präsenz ist ein klares Signal, dass klassische Figuren auch in den kommenden Teilen eine Rolle spielen werden.

Mortal Kombat III schon in den Startlöchern

Jeremy Slater machte kein Geheimnis daraus, dass ein dritter Film bereits in der Entwicklung ist: „Sie sind so überzeugt, dass eine riesige Fanbase wartet, dass sie mich schon für das nächste Drehbuch engagiert haben.“ Details zum Inhalt bleiben vorerst streng geheim, aber es zeigt, wie sehr Warner Bros. und New Line Vertrauen in die Fortsetzung setzen.

Die Verschiebung des Kinostarts von Oktober 2025 auf Mai 2026 für Mortal Kombat II mag manchen Fans kurzzeitig die Spannung vermiest haben, Regisseur Simon McQuoid sieht darin jedoch eine Chance. Der zweite Teil soll zu einem echten Sommer-Blockbuster werden, der die Reihe nachhaltig stärkt.

Wer sich jetzt schon auf die Fortsetzung freut, kann sicher sein, dass die Geschichte weitergesponnen wird – und nicht nur mit einem finalen Film endet. Gleichzeitig zeigt die frühe Planung von Mortal Kombat III, dass die Macher langfristig denken und die Franchise-Kontinuität ernst nehmen.

Die große Frage bleibt: Können die kommenden Filme die Balance zwischen Spieltreue und eigenständigem Kinoerlebnis halten? Und wie stark wird die Story um klassische Charaktere wie Baraka in den Vordergrund rücken? Für Fans der Reihe ist das eine spannende Entwicklung, die den Blick auf Mai 2026 noch interessanter macht.