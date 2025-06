Mortal Kombat: Legacy Collection bringt die Ursprünge der Kultreihe zurück

Die legendäre Mortal Kombat-Reihe kehrt zurück – nicht mit einem neuen Ableger, sondern in Form eines historischen Rückblicks. Mit der Mortal Kombat: Legacy Collection soll 2025 eine umfangreiche Sammlung erscheinen, die die frühen Jahre der Serie archiviert, dokumentiert und spielbar macht. Entwickelt wird das Projekt vom Retro-Entwickler Digital Eclipse, der bereits mit Sammlungen wie der TMNT: Cowabunga Collection oder The Making of Karateka in diesem Bereich überzeugt hat.

Die ersten vier Spiele – und mehr

Kern der Legacy Collection sind die Klassiker Mortal Kombat 1 bis 4, inklusive Ultimate Mortal Kombat 3 und Mortal Kombat Advance. Laut offiziellen Angaben sind über 20 verschiedene Versionen enthalten – darunter Arcade-, Konsolen- und Handheld-Varianten. Für Online-Partien kommt ein moderner Rollback-Netcode zum Einsatz, wie er mittlerweile Standard bei kompetitiven Retro-Fightern ist.

Welche Plattformen außer PS5 und PS4 konkret unterstützt werden, ist bisher nicht bekannt. Auch zum genauen Releasetermin gibt es nur das grobe Zeitfenster „2025“.

Mehr als nur ein Re-Release

Besonders interessant dürfte für viele Fans die begleitende interaktive Dokumentation sein. Sie bietet laut Ankündigung seltene Konzeptzeichnungen, Archivmaterial und neue Interviews mit den Serienschöpfern Ed Boon und John Tobias. Dazu kommen Beiträge weiterer Entwickler, Historiker und Fans, die die Entstehung und den Kultstatus der Reihe einordnen.

Ob es sich bei der Sammlung eher um ein spielbares Museum oder eine kompetitive Plattform für Oldschool-Fans handelt, wird sich zeigen. Klar ist: Der Fokus liegt auf Erhaltung, Kontext und Zugänglichkeit – und das in einer Form, die in dieser Tiefe selten geworden ist.

Was haltet ihr von der Rückkehr der alten Mortal Kombat-Teile? Nostalgie oder überflüssig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.