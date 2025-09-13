Latest

Mortal Kombat Legacy Kollection: Das ultimative Retro-Archiv erscheint Ende Oktober

Die Mortal Kombat Legacy Kollection erscheint am 30. Oktober für PS5 & PS4. Mit fast allen Klassikern, Online-Features und Bonusmaterial – ein Muss für Fans.

ByLukas Neumann
Mortal Kombat Legacy Kollection

Für viele Spieler ist Mortal Kombat mehr als nur ein Prügelspiel, es ist ein Stück Videospielgeschichte. Nun bringt Atari gemeinsam mit den Retro-Spezialisten von Digital Eclipse die Mortal Kombat Legacy Kollection am 30. Oktober auf PS5 und PS4. Ein Termin, den sich langjährige Fans wie auch Neugierige vormerken sollten. Wer allerdings auf eine physische Version wartet, muss bis zum 12. Dezember Geduld haben.

Was steckt in der Kollection?

Die Sammlung umfasst nahezu alle Haupttitel bis zur PS2-Ära. Jede Version erscheint in ihren jeweiligen Konsolen- und Arcade-Varianten – von der SNES-Fassung des ersten Mortal Kombat bis zu Deadly Alliance auf dem Game Boy Advance. Einzige Ausnahme: Mortal Kombat Gold für Dreamcast fehlt.

Die vollständige Liste:

  • Mortal Kombat (1992) – Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear
  • Mortal Kombat II (1993) – Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X
  • Mortal Kombat 3 (1995) – Arcade, SNES, Genesis
  • Ultimate Mortal Kombat 3 (1995) – Arcade, WaveNet, SNES
  • Mortal Kombat Trilogy (1996) – PS1
  • Mortal Kombat 4 (1997) – Arcade
  • Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997) – PS1
  • Mortal Kombat: Special Forces (2000) – PS1
  • Mortal Kombat Advance (2001) – GBA
  • Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002) – GBA
  • Mortal Kombat: Tournament Edition (2003) – GBA

Neben den Spielen bietet die Kollektion auch Online-Matches mit Rollback-Netcode, ein interaktives Dokumentationsformat und eine aufbereitete Chronik des gesamten Franchises, inklusive Figuren-Lore, Zeitlinien und Hintergründen.

Warum das wichtig ist

Digital Eclipse hat mit Atari 50 bereits bewiesen, wie eine moderne Aufarbeitung von Spielegeschichte aussehen kann. Statt einer simplen Sammlung bekommen Spieler hier ein interaktives Archiv, das nicht nur Nostalgie, sondern auch Kontext liefert. Gerade für eine Reihe wie Mortal Kombat, die nicht nur spielerisch, sondern auch kulturell prägend war, ist das ein großer Mehrwert.

Ob die Community die Umsetzung als würdiges Vermächtnis annimmt, wird sich ab Ende Oktober zeigen. Die Mortal Kombat Legacy Kollection ist aber nicht bloß ein Fanservice, sondern auch ein Stück Bewahrung von Gaming-Kultur.

Eindrücke aus dem Spiel gibt es auch in unserer Gamescom-Vorschau.

