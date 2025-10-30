Mortal Kombat Legacy Kollection: Digital Eclipse plant umfassende Online-Funktionen

Die Mortal Kombat Legacy Kollection ist offiziell erhältlich, und direkt mit dem Launch stellen sich viele Fans die Frage: Wie ernst nimmt Digital Eclipse die Online-Funktionen? Die aktuelle Situation ist simpel, aber ernüchternd. Wer online spielen möchte, kann bislang nur schnelle Matches gegen zufällig zugewiesene Gegner starten. Private Matches, Online-Lobbys oder die Möglichkeit, Freunde gezielt einzuladen, fehlen noch vollständig.

Von Quick Match zu Arcade-Lobbies

Digital Eclipse hat zum Release ein Update veröffentlicht, das Licht ins Dunkel bringt. Neben den bereits verfügbaren Quick Matches wird aktuell an einem Online-Arcade-Modus gearbeitet. Dieser soll es ermöglichen, öffentliche oder private Lobbys mit bis zu 16 Spielern zu erstellen, mehrere Spiele gleichzeitig zu betreiben und nach klassischen Arcade-Regeln wie „Winner stays“ zu spielen. Auch Zuschauer-Modi sind geplant, wodurch Fans die Matches anderer Spieler beobachten können.

Allerdings betont der Entwickler, dass diese Funktionen noch umfangreiche Tests brauchen, bevor sie für alle Plattformen freigegeben werden. Laut FAQ sollen die Updates „in den Wochen nach Launch“ kommen, abhängig von internen Freigaben und der Plattform.

Erwartungen vs. Realität

Viele Fans zeigen sich enttäuscht. Der Start ohne private Matches oder funktionierende Lobbys wird als „halbfertig“ empfunden. Hier wird auch die späte Kommunikation bemängelt. Pre-Orders wurden angenommen, bevor klar war, welche Online-Modi tatsächlich verfügbar sind. Zwar plant Digital Eclipse regelmäßige Updates, doch die Skepsis bleibt. Werden diese Features reibungslos funktionieren, oder wird die Online-Community bis dahin längst geschrumpft sein?

Trotz der Kritik zeigt sich ein Lichtblick: Die Entwickler setzen auf laufende Verbesserungen und haben weitere Inhalte, wie die „Chronicle of the Realms“, bereits angekündigt, kostenlos für alle Spieler. Ob die geplanten Online-Lobbys und privaten Matches tatsächlich rechtzeitig und stabil kommen, bleibt abzuwarten. Spieler sollten also realistisch bleiben. Wer die Mortal Kombat Legacy Kollection primär für das Online-Spiel kaufen wollte, muss derzeit Geduld mitbringen.

Die Mortal Kombat Legacy Kollection bietet zwar nostalgische Klassiker und moderne Verbesserungen wie Rollback-Netcode, doch die Online-Erfahrung startet aktuell stark eingeschränkt. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Digital Eclipse die Erwartungen der Community erfüllen kann, oder ob die Sammlung vor allem ein Offline-Erlebnis bleibt.