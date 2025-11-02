Mortal Kombat Legacy Kollection: Hotfix 110125 bringt Fan-Favorite-Fatality-Feature

Die Mortal Kombat Legacy Kollection hat ein neues Update erhalten. Der Hotfix 110125 zielt auf die Dinge ab, die seit Release für Frust gesorgt haben, darunter instabile Online-Matches, fehlende Soundeffekte und kleinere Gameplay-Bugs.

Wer die Mortal Kombat Legacy Kollektion bereits ausprobiert hat, weiß, dass gerade Klassiker wie Mortal Kombat II oder Ultimate Mortal Kombat 3 ohne flüssige Performance schnell ihren Reiz verlieren können. Mit diesem Update zeigen die Entwickler, dass sie das Feedback ernst nehmen und nach nur wenige Tagen seit der Veröffentlichung darauf reagieren.

One-Button Fatalities: Brutalität, aber einfacher

Die größte Neuerung ist wohl das One-Button Fatalities-Feature für alle Arcade-Versionen. Fatalities waren schon immer das Herzstück der Serie, jetzt kann jeder Spieler die ikonischen Finisher mit deutlich weniger Frust erleben.

Für Veteranen mag das zunächst nach Vereinfachung klingen, tatsächlich bleibt der Höhepunkt der Moves erhalten, während Neueinsteiger sich endlich ohne stundenlanges Üben an Scorpions Kopfspalter oder Sub-Zeros Eisgriff heranwagen können.

Technische Verbesserungen

Der Hotfix behebt außerdem mehrere technische Baustellen. Die Pause-Taste reagiert jetzt deutlich schneller, Online-Matches laufen flüssiger dank optimierter Audio-Pufferung, und ein ärgerlicher Reboot-Bug in Ultimate Mortal Kombat 3 nach Scorpions Fatality ist Geschichte. Auch die Genesis-Titel in der Sammlung profitieren von allgemeiner Stabilitätssteigerung. Entwickler versprechen zudem, dass weitere Optimierungen in einem kommenden Update folgen werden, insbesondere für Performance und Audio-Synchronisation.

Für die Community bedeutet das weniger Frust, bessere Matches und eine rundere Spielerfahrung, egal ob beim klassischen Arcade-Duell oder beim Online-Rumble.

Der Hotfix 110125 ist kein riesiger Innovationssprung, und auch noch keine Annäherung an die geplanten Online-Features. Die Mischung aus Gameplay- und Technik-Feinschliff zeigt, dass die Entwickler daran arbeiten und das Spiel langfristig am Leben halten wollen. Damit hat die Mortal Kombat Legacy Kollection das Zeug zum echten Klassiker, den sich Fans schon lange wünschen.

Weitere Eindrücke gibt es in unserem aktuellen Review.