Mortal Kombat – The 30th Anniversary Ultimate Bundle für PS5 gesichtet

Was Netherrealm noch so zum 30. Jubiläum von Mortal Kombat geplant hat, ist derzeit offen. Denkbar wäre, dass man bald Mortal Kombat 12 enthüllt, das sich derzeit in Entwicklung befindet. Auf die spekulierten Remakes der original Mortal Kombat-Spiele braucht man wohl nicht mehr zu hoffen, die zwischenzeitlich aufgegeben wurden.

Das Mortal Kombat – The 30th Anniversary Ultimate Bundle wird am 26. September verfügbar sein und kann bereits bei Amazon UK vorbestellt werden. Immerhin mit einem riesigen Sparvorteil gegenüber dem Einzelkauf.

Das Mortal Kombat-Franchise feiert in diesem Jahr sein 30. Jubiläum, was man mit einem speziellen 30th Anniversary Ultimate Bundle feiert.

What do you think?