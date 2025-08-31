Mortal Kombat und der Story-Overkill – Warum die Serie einen Neustart brauchte

30 Jahre, 100 Millionen verkaufte Spiele und unzählige Ableger – Mortal Kombat gehört zu den langlebigsten Marken der Videospielgeschichte. Doch der aktuelle Teil Mortal Kombat 1 markiert einen bewussten Neustart, wie die Entwickler nun erklären.

Story-Overkill führte zum Reboot

Wenn ein Franchise drei Jahrzehnte überdauert, bleibt selten noch viel Platz für Überraschungen. Mortal Kombat hat sich über die Jahre von einer Arcade-Neuheit zu einer der größten und zugleich umstrittensten Spielereihen entwickelt, inklusive Filmen, Comics und TV-Ablegern. Doch irgendwann war der Punkt erreicht, an dem die Entwickler selbst das Gefühl hatten: Es geht nicht mehr größer.

Im Rahmen eines Entwicklergesprächs erklärte NetherRealm, dass man sich nach Mortal Kombat 11 in einer Sackgasse befand. Die Story war so sehr eskaliert – Zeitreisen, alternative Universen, immer neue Oberbosse –, dass die Macher keinen logischen Weg mehr sahen, um die Erzählung noch weiter zu steigern. „Wir hatten uns an einem Punkt wiedergefunden, an dem wir dachten: Okay, es geht nur noch größer, noch verrückter. Aber irgendwann ist Schluss. Deshalb haben wir entschieden, die Serie zurückzusetzen“, heißt es.

Das Ergebnis war Mortal Kombat 1, ein Neustart, der die Lore bewusst verkleinert und fokussierter erzählt. Statt immer weiter in kosmische Dimensionen abzudriften, setzt das Spiel erneut stärker auf den Kern der Reihe: übernatürliche Kämpfe in einem klar umrissenen Universum. Damit soll der Mix aus Bodenständigkeit und Fantasy, der Mortal Kombat seit den 90ern auszeichnet, wieder stärker in den Vordergrund rücken.

Bekannte Helden im neuen Gewand

Für die Entwickler war dieser Schritt nicht nur erzählerisch notwendig, sondern auch eine Chance, altbekannte Charaktere in einem neuen Licht zu zeigen. Figuren wie Liu Kang, Scorpion oder Sub-Zero gehören zwar unverrückbar zum Kern der Serie, doch ihre Rollen und Beziehungen untereinander lassen sich in einem Reboot neu ordnen.

Interessant ist dabei, dass Mortal Kombat laut den Machern ursprünglich kaum Story bot. In den ersten Spielen bestand die „Handlung“ aus ein paar kurzen Biografien und simplen Endings. Erst mit den späteren Teilen, beginnend bei Mortal Kombat vs. DC und verstärkt ab MK9, entwickelte sich eine filmartige Erzählweise mit aufwendig inszenierten Zwischensequenzen. Mortal Kombat 11 trieb diese Entwicklung so weit, dass ein Reset unausweichlich wurde.

Dass dieser Schritt gewagt war, zeigt die Historie der Reihe: Normalerweise verlieren Serien nach einigen Jahren an Strahlkraft, Mortal Kombat hingegen verkauft auch nach drei Jahrzehnten noch besser denn je. Dass man sich trotzdem für einen Reboot entschied, spricht für ein klares Gespür der Entwickler, die Marke langfristig relevant zu halten.

Mortal Kombat ist inzwischen weit mehr als ein Videospiel – ein „Forever Franchise“, wie es die Verantwortlichen nennen. Und gerade deshalb soll der Neustart mit MK1 sicherstellen, dass die Serie auch in den nächsten 30 Jahren noch neue Spieler findet, ohne ihre Wurzeln zu vergessen.

Wer die Anfänge noch einmal erleben möchte: in Kürze erscheint die Mortal Kombat Legacy Kollection.