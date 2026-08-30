Mortal Shell 2: Erster großer Patch korrigiert Skalierung und Performance

Cold Symmetry liefert knapp eine Woche nach dem Launch das erste große Update für „Mortal Shell 2“. Der Patch überarbeitet die fehlerhafte Konter-Skalierung, erweitert die Spielwelt um zusätzliche Beacons und reduziert Gegnermengen zur Performance-Optimierung.

Entwickler Cold Symmetry geht mit dem ersten umfassenden Post-Launch-Update gezielt die Schwachstellen an, die direkt nach dem Release sichtbar wurden. Im Zentrum steht die Überarbeitung der Parry- und Riposte-Mechanik.

Bislang skalierte der Konterschaden in höheren Schwierigkeitsgraden wie New Game Plus oder dem Night-Mode nicht sauber mit den Trefferpunkten der Gegner. Der Schaden wird ab sofort direkt durch die Konter-Animation berechnet und skaliert dynamisch mit der maximalen gegnerischen Gesundheit. Zudem wurden die Invincibility-Frames vereinheitlicht und die Erholungsphasen nach erfolgreichem Konter verkürzt, was die Kontrolle nach einer Parade schneller an den Spieler zurückgibt.

Gezieltes Balancing im Weltdesign

Neben den Mechanik-Anpassungen greift das Update in die Erkundung der Spielwelt ein. In den Gebieten Fainweald und Mammon wurden neue Beacons platziert, die allerdings nur bei Tageslicht aktiv sind. Zur Korrektur der Bildrate senkt das Team in besonders dicht besiedelten Arealen die gegnerische Dichte. Das reduziert die CPU-Last auf Konsolen sowie dem PC deutlich, ohne das grundlegende Kampfsystem zu entwerten.

Neue Gebrauchsgegenstände wie zerbrechliche Teersteine oder der Stein von Egon erweitern zudem das Item-System: Letzterer ermöglicht eine Wiederbelebung am Dungeon-Eingang ohne Verlust der Gloom-Ressource, bricht jedoch nach der Nutzung.

PC-Performance trifft Konsolen-Standard

Die Reduzierung der Gegnerdichte zeigt das anhaltende Problem moderner Soulslikes: KI-Skalierung und Dichte treffen auf Performance-Grenzen.

Aus technischer Sicht ist die Anpassung der Riposte-Berechnung die wichtigste Korrektur im gesamten Patch-Paket. Dass der Schadenswert zuvor teilweise doppelt oder überhaupt nicht angewendet wurde, ist ein gravierender Programmierfehler im Kampfsystem eines Genres, das absolute Präzision verlangt. Die Bereinigung der Tracking-Mechaniken der Gegner mildert zudem unerklärliche Magnetismus-Effekte bei Angriffen ab.

Cold Symmetry behebt die mathematischen Fehler der Launch-Version bei der Schadensberechnung und stabilisiert die Framerate durch reduzierte Asset-Dichte. Für Spieler bedeutet das korrekte Hitboxen, funktionierendes Schadens-Scaling im New Game Plus und stabilere Bildraten in dicht besiedelten Zonen.

Zu den vollständigen Patch Notes.