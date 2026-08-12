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Mortal Shell 2: Schwierigkeitsgrad lässt sich per In-Game-Item senken – auf Kosten der Trophäen

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Mortal Shell 2 bietet anpassbare Schwierigkeitsgrade per Item-System. Das Slayer Seal erleichtert Kämpfe auf der PS5, deaktiviert aber Trophäen ab August.

mortal shell 2

Der Entwickler Cold Symmetry integriert in „Mortal Shell 2“ ein dynamisches Item-System zur Anpassung des Schwierigkeitsgrads, das bei Aktivierung der stärksten Hilfestellung sämtliche Trophäen und Erfolge deaktiviert. Das Action-RPG erscheint am 20. August 2026 für PS5 und PC.

Das Siegel des Schlächters hebelt die Balance aus

Statt klassischer Menü-Schieberegler nutzt die Fortsetzung ein internes System modifizierbarer Ausrüstungsgegenstände. Das sogenannte „Slayer Seal“ verändert die Kernmechanik des Kampfsystems deutlich.

Erfolgreiche Hinrichtungen stellen sowohl Gesundheit als auch Entschlossenheit vollständig wieder her. Spieler können Fehler in der Positionierung oder beim Timing durch aggressive Offensive kompensieren. Cold Symmetry greift hier direkt in die Schadensberechnung und Ressourcenverwaltung ein. Wer diesen Gegenstand ausrüstet, wird jedoch von jeglichem Trophäen-Fortschritt auf dem jeweiligen Speicherstand ausgeschlossen. Ein fairer Kompromiss für Zugänglichkeit ohne Entwertung der Erfolgsstatistiken.

Nachtmodus für Hardcore-Spieler

Das System funktioniert auch in die entgegengesetzte Richtung. Die „Gloombound Flame“ schaltet das Spiel in einen Nachtmodus um, der Gegnerwerte skaliert und die aggressive KI verstärkt. Das Entzünden der Flamme schaltet exklusive Events, Events-Gegner und spezifische Beute frei. Neben diesen extremen Stellschrauben existieren weitere Siegel, die grundlegende Parrier- und Blockmechaniken beeinflussen. Das „Vatra’s Seal“ wandelt etwa das gewohnte Timing-Parry in ein temporäres Rundum-Schild um.

Explore the finer details of Mortal Shell II. First up, game difficulty and how it impacts your experience. #mortalshell

MORTAL SHELL II (@mortalshellgame.bsky.social) 2026-08-10T16:04:09.857Z

Cold Symmetry umgeht die alte Debatte um Easy-Modes in Soulslikes durch eine funktionale Design-Lösung. Anstatt gegnerische HP-Balken pauschal im Menü zu beschneiden, verknüpfen die Entwickler Erleichterungen mit spielmechanischen Bedingungen und Systemsperren. Wer die Mechaniken nicht lernen will, bekommt den Abspann zu sehen, verliert aber das Recht auf digitale Trophäen. Das ist ein klar definierter Deal. Spielerisch ist der Ansatz sauber gelöst.

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Die Item-basierte Skalierung ist ein durchdachter Kompromiss für das Soulslike-Genre. Spieler erhalten die volle Kontrolle über den Härtegrad, während die Integrität des Achievement-Systems für die Kernzielgruppe gewahrt bleibt. Wer Barrierefreiheit sucht, muss mit der Trophäen-Sperre leben. Ein fairer Tausch.

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