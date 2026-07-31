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Mortal Shell 2 startet Open Beta vor Release am 20. August

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Mortal Shell 2 startet die Open Beta vor dem Release am 20. August. Testen Sie die ersten drei Stunden des Soulslike inklusive Hülle Tiel.

mortal shell 2

Die Open Beta zu „Mortal Shell 2“ ist ab sofort auf PS5 spielbar und gewährt Zugriff auf die ersten drei Stunden des Soulslike-Nachfolgers.

Cold Symmetry öffnet die Tore zu den ersten Spielstunden von „Mortal Shell 2“. Die Testphase umfasst den Prolog sowie die erste frei erkundbare Region der Spielwelt. Spieler übernehmen als „Harbinger“ die Hülle gefallener Krieger, säubern Leuchtfeuer und treten gegen erste Mini-Bosse sowie den Zonen-Endgegner Magdalena an. Von den insgesamt acht geplanten Shells steht in der Beta unter anderem der Akoluth Tiel zur Verfügung.

Der physische Fortschritt wird beim Verfassen des finalen Builds zurückgesetzt. Waffen, gesammelte Währungen, Hüllen und Items gehen zum offiziellen Verkaufsstart verloren. Wer die Beta absolviert, schaltet lediglich den kosmetischen Skin „The Flayed Harbinger“ frei. Wer den Bereich „Marrow Keep“ durchspielt, darf zum Launch immerhin den Prolog überspringen.

Vorbesteller erhalten zudem bis zu 72 Stunden Vorabzugang zur Vollversion.

Entwicklungsstand und technische Ausrichtung

Die Beta basiert auf einem unfertigen Build. Framedrops, Fehler in der Kollisionsabfrage und unpolierte Animationen sind fest eingeplant. Rückmeldungen sammeln die Entwickler direkt über einen eigenen Discord-Kanal.

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Im Vergleich zum Erstling setzt der zweite Teil auf ein größeres Areal mit optionalen Dungeons. Die grundlegende Mechanik – das Absorbieren und Wechseln unterschiedlicher Hüllen mit eigenen Skillbäumen – bleibt das Kernfundament.

Ein dreistündiger Anspieltest ohne vollumfängliche Fortschrittsübernahme ist vor allem ein Belastungstest für Server und Kampfsystem. Wer „Mortal Shell 2“ wegen des Spielfortschritts testen will, verschwendet seine Zeit, da Ausrüstung und Währungen beim Launch zurückgesetzt werden. Wer hingegen wissen will, ob Performance und Trefferfeedback gegenüber dem Vorgänger gewachsen sind, zieht aus dem Beta-Zugang vor dem 20. August einen klaren Mehrwert.

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