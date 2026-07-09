Mortal Shell II: Release-Termin & Open-World-Details enthüllt

Mortal Shell II erscheint am 20. August 2026 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam. Publisher Playstack und Entwickler Cold Symmetry haben den Release-Termin offiziell festgehalten und die Vorbestellungen gestartet.

Acht Hüllen und kein Ausdauerbalken

Mortal Shell II pfeift auf eine der eisernsten Soulslike-Regeln. Das Kampfsystem verzichtet komplett auf eine Ausdauerleiste. Ihr könnt also ohne künstliche Verschnaufpause angreifen, ausweichen und die Haltung der Gegner brechen. Das klingt nach enormem Tempo. Die Entwickler versprechen agiles, aber trotzdem bodenständiges Gameplay. Hoffentlich leidet darunter nicht das typisch wuchtige Trefferfeedback des Vorgängers. Das war nämlich dessen große Stärke.

Die namensgebenden Shells kehren natürlich zurück, dieses Mal sind es insgesamt acht spielbare Krieger. Ihr findet deren leblose Körper in der Welt, schlüpft hinein und nutzt ihre spezifischen Movesets. Neu ist der Ansatz der Spielwelt. Statt schlauchartiger Areale gibt es jetzt eine zusammenhängende, kompakte Open World mit über 60 Dungeons. Kompakt ist hier das Schlüsselwort. Die Entwickler betonen, dass sie die Zeit der Spieler respektieren wollen. Keine künstlich gestreckte Open-World-Ödnis. Ein verdammt gutes Versprechen.

Editionen und Vorbesteller-Boni

Wer jetzt vorbestellt, zahlt für die Standard-Version knapp 50 Euro. Für zehn Euro mehr gibt es die „Devout Edition“ mit drei Tagen Vorabzugang und einem Obsidian-Skinset für alle acht Hüllen. PS5-Spieler kriegen zudem eine physische „Revered Edition“ inklusive SteelBook und Artbook spendiert.

Drei Tage früher spielen fürs Extrageld ist ein Trend, den niemand braucht. Das nervt. Wer darauf verzichten kann, wartet lieber die ersten Tests ab.

Mortal Shell II macht auf dem Papier verdammt viel richtig. Der Verzicht auf die Ausdauerleiste und der Fokus auf eine kompakte Open World zeigen, dass Cold Symmetry eigene Ideen umsetzt, statt nur FromSoftware zu kopieren. Der Vorgänger war ein echter Geheimtipp mit Ecken und Kanten. Wenn das Sequel die Steuerung verfeinert und die 60 Dungeons abwechslungsreich gestaltet, erwartet uns im August ein echtes Highlight. Skepsis bleibt beim Balancing ohne Ausdauerbalken. Das muss perfekt austariert sein.

Wie seht ihr den Verzicht auf den Ausdauerbalken in einem Soulslike – nimmt das die taktische Tiefe oder ist es die nötige Frischzellenkur für das Genre?