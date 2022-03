Moss: Book II – Launch Trailer zum heutigen Release

Ab heute macht die putzige Maus Quill die VR-Headsets unsicher, die sich in Moss: Book II auf zu neuen Abenteuern macht. Passend dazu präsentiert Entwickler Polyarc den finalen Launch Trailer.

Diesmal verschlägt es Quill und die Spieler tief in das Innere der verhexten Burg der Arcane, wo gefährliche Gelände, herausfordernde Rätsel und in Feuer und Stahl verdrehte Feind auf sie warten.

„Eure Reise mit Quill ist noch lange nicht zu Ende und was die Spieler in Moss: Book II erleben werden wird hart sein – voller Triumph und Herzschmerz gleichermaßen – weshalb Quill euch mehr denn je an ihrer Seite braucht“, sagte Josh Stiksma, Design Director bei Polyarc. „Dein Abenteuer wird größer als zuvor. Gefüllt mit mehr Emotionen. Mehr Interaktion. Mehr Herausforderungen. Es wird nicht einfach, aber das ist Weltretten nie.“

Moss: Book II macht dort weiter, wo Moss (unser Review) damals endete. Nachdem sie ihren Onkel Argus gerettet hat, geht Quills Abenteuer mit der Enthüllung weiter, dass ein geflügelter Tyrann sie in der Burg jagt, in der ihr Onkel gefangen gehalten wurde. Aber Quill hat einen eigenen Plan, einen, der die gnadenlose Herrschaft der Arcane endgültig beenden und die Welt vor einer großen Zerstörung retten könnte. Die Reise wird schwierig sein, aber neue Verbündete, alte Freund*innen und die Natur des Schlosses selbst können euch auf dem Weg helfen.

Mit an Bord sind auch diesmal der preisgekrönte Komponist Jason Graves, bekannt für Dead Space und Tomb Raider, der kleine Instrumente im großen Stil nutzt, um die Moss-Welt zum Leben zu erwecken und das Immersions-Gefühl ins Spiel zu vertiefen.

Ebenfalls dabei sind die Synchronsprecherin Morla Gorrondona, die für ihre Arbeit in Destiny, Call of Duty und She-Ra and the Princesses of Power bekannt ist. In Buch II demonstriert Gorrondona ihre spektakuläre Reichweite, indem sie erneut die Erzählerin und die einzelnen Charaktere im Spiel spricht.