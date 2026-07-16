Moss: The Forgotten Relic – Rebranding ohne VR startet heute

Das VR-Action-Adventure „Moss: The Forgotten Relic“ von Entwickler Polyarc und Blackbird Interactive verlässt die virtuelle Realität und erscheint heute für PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch sowie Nintendo Switch 2. Das Bundle vereint Moss: Book 1 inklusive des DLCs Dämmergarten und Moss: Book 2 in einem einzigen Abenteuer ohne Headset-Zwang.

Wie gut das Zusammenspiel der kleinen Maus Quill und dem Spieler als Leser auf traditionellen Bildschirmen funktioniert, zeigt die neue Gameplay-Präsentation im Trailer.

Der Fokus liegt ganz klar auf der neuen Steuerung. Ihr steuert Quill und interagiert gleichzeitig per Analogstick mit der Umgebung, um Rätsel zu lösen. Die Entwickler mussten dafür das gesamte Leveldesign und die Kameraperspektiven anpassen.