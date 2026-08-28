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Motive Studios’ Iron Man lebt: Unfertiges Gameplay-Material online geleakt

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Neuer Leak zu EAs Marvel’s Iron Man zeigt erstes Gameplay, Flug-Mechaniken und Customization. Alle Infos zum unfertigen Trailer-Material!

Iron Man | EA

Ein interner Trailer zu EA Motive’s Marvel’s Iron Man ist aufgetaucht. Das über zweiminütige Video zeigt frühes Work-in-Progress-Material mit Flug- und Kampf-Gameplay, Armor-Customization sowie Story-Teasern. Nach jahrelanger Funkstille steht fest: Das Projekt ist nicht tot.

Viele hatten das Projekt nach der Absage anderer EA-Marvel-Titel bereits abgeschrieben. Das geleakte Material beweist das Gegenteil. Wichtig zur Einordnung: Es handelt sich nicht um das kürzlich aufgetauchte Footage des vor Jahren eingestellten Avalanche-Spiels. Hier sehen wir die aktuelle Entwicklung von EA Motive mit einer Testbuild von August 2026.

Gameplay, Customization und Story-Hinweise

Der Leak gibt direkte Einblicke in das Spielgefühl. Iron Man düst flüssig durch städtische Areale und setzt in der Luft sowie am Boden auf ein dynamisches Kampfsystem. Besonders auffällig ist der Wechsel zwischen Flugmanövern und Nahkampf, der extrem griffig wirkt. Tony rutscht über den Boden, nimmt den Schwung mit und verteilt gezielte Treffer.

Neben dem S.H.I.E.L.D. Helicarrier und Szenen in Japan sind im Trailer verschiedene Rüstungs-Varianten zu erkennen. Die Waffen-Slot-Anpassung erinnert stark an das Rüstungssystem aus den Comics. Storyseitig deuten Unfinished-Assets auf Auftritte von Pepper Potts, Rhodey, Obadiah Stane, Justin Hammer sowie Crimson Dynamo und Madame Masque hin.

Spider-Man-Vibes schlagen Wolverine

Insomniacs Spider-Man hat gezeigt, wie sich die Fortbewegung eines Helden in einer Open World anfühlen muss. Motive greift genau dieses Gefühl auf. Während Insomniacs Wolverine auf schwere, bodenständige Splatter-Action setzt, bringt Iron Man die vertikale Freiheit zurück. Das Fliegen und das nahtlose Umschalten auf Bodenkämpfe bieten deutlich mehr spielerische Varianz als das stumpfe Zerstückeln in engen Räumen. Für Fans von Spider-Man 2 ist das hier der eigentliche Hoffnungsträger.

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Hype ist nach Leaks immer gefährlich. Aber wenn EA Motive das Fluggefühl von Anthem mit der Zugänglichkeit von Spider-Man kreuzt, bekommen wir endlich das Iron-Man-Spiel, auf das wir seit Jahrzehnten warten.

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