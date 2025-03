MotoGP 25: Die ultimative Racing-Simulation kehrt im April zurück

Für Spieler, die es unkomplizierter mögen, gibt es die neue Arcade Experience. Diese bietet eine vereinfachte Fahrphysik und erleichtert den Einstieg in die Welt der Motorradrennen. So können sich auch Neueinsteiger problemlos auf die Rennstrecke wagen.

MotoGP 25 setzt auf das Konzept „Heart of Racing“, das Technik, mentale Stärke und Leidenschaft vereint. Eine der größten Neuerungen sind die Training Sessions, in denen Spieler ihre Fähigkeiten in Motard, Flat Track und Minibikes verbessern können. In einer entspannten Umgebung ohne Konkurrenz haben sie die Möglichkeit, neue Strecken zu erkunden und ihre Fahrtechnik zu perfektionieren.

