MotoGP 25: Frisch poliert, aufgemotzt und bereit für den nächsten Adrenalinschub

Milestone startet mit Vollgas in die neue Saison: Mit dem heute veröffentlichten „Beyond the Grid“-Trailer gewährt das italienische Studio erstmals tiefe Einblicke in MotoGP 25 – und der Clip macht schnell klar, dass das Rennspiel nicht nur auf der Strecke aufs Ganze geht. Zum ersten Mal in der Unreal Engine 5 entwickelt, verspricht der neueste Ableger der Motorrad-Simulation nicht weniger als ein echtes Next-Gen-Erlebnis – technisch, spielerisch und atmosphärisch.

Schon beim Blick auf die neuen Strecken schlägt das Herz vieler Fans höher: Mit dem tschechischen Brünn feiert eine Legende ihr Comeback, während der Balaton Park Circuit in Ungarn als frischgebackener Neuzugang das Fahrerfeld ergänzt. Und das ist nur der Anfang.

„Race Off“ und neue Bikes: Abwechslung trifft Anspruch

Denn MotoGP 25 schaltet nicht nur grafisch einen Gang höher, sondern auch inhaltlich. Ein Highlight ist der neue Modus „Race Off“, der das Spiel mit drei Motorradtypen deutlich erweitert: Motard, Flat Track und Minibike. Jede Disziplin hat ihre Eigenheiten und Herausforderungen – und trainiert Fähigkeiten, die direkt auf die Karriere übertragbar sind. Das ist nicht nur abwechslungsreich, sondern erstmals auch ein echter Schritt in Richtung Skill-basiertes Training innerhalb des Spiels.

Auch bei der Fahrphysik zeigt sich Milestone experimentierfreudig. Statt One-Size-Fits-All dürfen Spieler nun zwischen der zugänglichen „Arcade Experience“ und der realistischen „Pro Experience“ wählen. Die einen dürfen einfach losdonnern, die anderen tauchen tief in Tuning, Reifenmanagement und Telemetriedaten ein. Eine clevere Entscheidung, um die Hardcore-Fans genauso abzuholen wie die Einsteiger.

Zwischen Arcade und Simulation: Jeder fährt auf seine Weise

Für Simulationsliebhaber bringt das Bike-Entwicklungssystem frischen Wind: Hier sitzt man nicht nur auf dem Bock, sondern wird zum Ingenieur des eigenen Erfolgs. Mit Teamkommunikation, Feedbackrunden und Testfahrten soll sich die Motorradentwicklung echter denn je anfühlen. Neben sattem Motorensound – aufgenommen von echten Maschinen – bringt das Spiel auch abseits der Strecke mehr Tiefe: Dank überarbeitetem Rivalitätssystem und verbessertem Social-HUD bekommt das Konkurrenzdenken neue Schärfe. Wie sich der Ruf auf dem Transfermarkt entwickelt, hängt ganz vom eigenen Verhalten und den Rennleistungen ab – Racing meets Drama.

Multiplayer-Fans dürfen sich ebenfalls freuen: Cross-Play, Ranglistenrennen, die Live GP-Meisterschaft und sogar klassischer Splitscreen für zwei Fahrer – alles dabei. Und wer es gerne kreativ mag, wird in den Editoren des Spiels versinken: Helme, Sticker, Nummern, Emotes – alles kann gestaltet und mit der Community geteilt werden.

MotoGP 25 erscheint am 30. April 2025 für PlayStation, Xbox, PC und Nintendo Switch. Der Countdown läuft – und diesmal gibt’s mehr als nur neue Reifen.