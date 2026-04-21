MotorSlice: Release am 5. Mai bringt Kettensägen-Parkour auf alle Plattformen

Top Hat Studios und Regular Studio schicken den viralen Hit „MotorSlice“ am 5. Mai 2026 auf PC, PS5 und Xbox ins Rennen. Das Spiel kombiniert minimalistische Ästhetik mit extrem fordernden Bosskämpfen gegen gigantische Maschinen.

Spieler übernehmen die Rolle der „Slicerin“ P, die sich durch eine brutalistische Megastruktur kämpft, um mechanische Giganten zu zerlegen. Brutalismus trifft auf Mirror’s Edge

Präzision oder Tod: Das Gameplay-Versprechen

Der neue Trailer untermauert, was die über 150.000 Wishlist-Platzierungen auf Steam bereits vermuten ließen: „MotorSlice“ setzt auf ein extrem hohes Tempo. Die Kernmechanik basiert auf einer „Wer den ersten Fehler macht, verliert“-Philosophie. Das bedeutet für uns Spieler, dass wir Bewegungsabläufe perfekt beherrschen müssen, während wir an massiven Maschinen emporlaufen, um sie mit der Kettensäge zu bearbeiten.

Besonders spannend wirkt hier die Kombination aus:

Fluidem Parkour: Wandläufe und Slides bilden die Basis für die Erkundung der „liminalen Räume“.

Wandläufe und Slides bilden die Basis für die Erkundung der „liminalen Räume“. Physischen Rätseln: Trotz der Action scheint das Spiel durch physikbasierte Objekte auch Ruhephasen einzubauen.

Trotz der Action scheint das Spiel durch physikbasierte Objekte auch Ruhephasen einzubauen. Audiovisuellem Kontrast: Der Mix aus Low-Poly-Optik und einem Jungle/DnB-Soundtrack von Pizza Hotline gibt dem Titel eine sehr markante Identität.

Slice-of-Life trifft auf Brutalismus

Was „MotorSlice“ von reinen Skill-Plattformern abhebt, ist der narrative Ansatz. Zwischen den harten Kämpfen gibt es ruhige Momente, in denen Protagonistin P, synchronisiert von Kira Buckland, über ihren Alltag in der Megastruktur reflektiert. Dieser Kontrast zwischen der extremen Gewalt gegen Maschinen und den nachdenklichen Alltagsszenen könnte dem Spiel die nötige Tiefe geben, die vielen Genre-Kollegen fehlt

Top Hat Studios hat ein Händchen dafür, Nischentitel mit starkem visuellem Stil groß zu machen. Dass „MotorSlice“ direkt für alle aktuellen Konsolen erscheint, zeigt das Vertrauen in die Mechanik. Die Herausforderung wird darin liegen, die Steuerung so präzise zu halten, dass die „Ein-Fehler-Tod“-Regel motiviert und nicht frustriert.

Der Hype ist durch die virale Clips der letzten Monate begründet, nicht künstlich aufgeblasen. Wenn das Treffer-Feedback und die Parkour-Präzision halten, was der Trailer verspricht, erwartet uns im Mai ein echtes mechanisches Brett. Es ist kein Massenmarkt-Titel, aber für Fans von Ghostrunner oder Solar Ash ein Pflichttermin.

Wie wichtig ist euch bei solchen Hardcore-Plattformern eine Story-Ebene – hilft euch der Kontrast zum Durchatmen oder wollt ihr lieber Non-Stop-Action?