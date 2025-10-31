Mount & Blade II: Bannerlord – Mit War Sails sticht Calradia in See

Die Welt von Mount & Blade II: Bannerlord wird größer, und gefährlicher. Mit der neuen Erweiterung War Sails, die am 26. November für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint, bringt TaleWorlds Entertainment endlich das, was viele Fans seit Jahren fordern: Seekriegsführung.

Der erste Gameplay-Trailer zeigt eindrucksvoll, was Spieler erwartet, eine Seeschlacht entlang der Aserai-Küste, in der das Südliche Imperium und die Aserai mit voller Wucht aufeinandertreffen. Das Ganze sieht nicht nur spektakulär aus, sondern eröffnet auch spielerisch völlig neue Dimensionen. Windrichtung, Wellengang und Rammsporne, was früher ein Nebengedanke war, wird jetzt zum taktischen Werkzeug.

Neue Horizonte, neue Machtspiele

War Sails ist mehr als nur ein Feature-Add-on. Die Erweiterung integriert sich nahtlos in die Sandbox-Welt von Bannerlord und verändert das Machtgefüge in Calradia nachhaltig. Neue Fraktionen wie die Nords betreten die Bühne – ein Volk, das genauso rau ist wie die Gewässer, die es bewohnt. Spieler:innen können sich ihrem Reich anschließen, Handel treiben oder die nördlichen Reichtümer einfach selbst beanspruchen.

Auch die Karte wächst: Inseln, Flüsse und offene Seegebiete erweitern die Spielwelt. Die Flotten selbst sind individuell anpassbar, insgesamt 18 Schiffstypen können mit Belagerungswaffen, Rammspornen oder Segelmodifikationen ausgerüstet werden. Im neuen Seeschlachtmodus lassen sich Gefechte zudem unabhängig von der Kampagne starten – perfekt, um Taktiken zu verfeinern oder einfach Chaos zu stiften.

Risiko, Ruhm und Rammsporne

Wer denkt, War Sails sei nur ein grafisches Upgrade, irrt. TaleWorlds verspricht eine echte strategische Herausforderung. Versorgungsrouten müssen geschützt, Stürme überstanden und Blockaden intelligent eingesetzt werden. Und selbst erfahrene Bannerlord-Veteranen werden ihre Komfortzone verlassen müssen, wenn sie erstmals mit dem Wind arbeiten, oder gegen ihn.

Neben den maritimen Neuerungen gibt’s kosmetische und spielerische Ergänzungen: nordische Banner, Tattoos, Rüstungen und neue Begleiter, die perfekt in das raue Setting passen. Gleichzeitig profitiert das Hauptspiel von einem kostenlosen Update, das technische Verbesserungen und Balancing-Anpassungen bringt.

Mit War Sails wagt Mount & Blade II: Bannerlord den größten Schritt seit dem Early Access. Die Erweiterung erweitert nicht nur die Spielwelt, sondern verändert, wie Schlachten geführt werden – zu Land und zu Wasser. Wenn TaleWorlds hält, was das Gameplay-Showcase verspricht, könnte das Add-on die Community wieder monatelang beschäftigen.

Wie seetauglich bist du? Schreib’s uns in die Kommentare, oder geh gleich an Bord.