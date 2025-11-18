Video

Mount & Blade II: Bannerlord – War Sails zeigt epische Seeschlachten

War Sails bringt erstmals große Seeschlachten in Mount & Blade II: Bannerlord. Das neue Gameplay zeigt eine intensive Nacht-Schlacht Khuzaits vs. Nords.

Das neue Gameplay zu War Sails für Mount & Blade II: Bannerlord zeigt, wie stark Seeschlachten das Spiel verändern können. In einer dichten Nachtatmosphäre kommandiert der Spieler eine Khuzait-Flotte aus Qalquk, Dromakion, Sambuk und einer Eastern Galley. Feuerstöpfe aus schweren Ballisten setzen gegnerische Segel in Brand und schaffen taktische Räume, die Bannerlord bisher nicht bot.

Die Nords antworten mit Drakkar, Longship und leichter Longship-Unterstützung, begleitet vom kalten Licht ihrer Laternen. Wenn die Rümpfe aneinanderprallen und Flammen über das Wasser wandern, wird klar, wie viel Wucht diese neuen Gefechte besitzen.

War Sails erscheint am 26. November 2025 und könnte Bannerlords Meta spürbar erweitern. Ob sich das System langfristig trägt, bleibt die spannende Frage.

