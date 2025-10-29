Mouse: P.I. For Hire – Der verrückteste Noir-Shooter des Jahres

Es gibt Spiele, die wollen einfach nur nostalgisch wirken, und dann gibt es Mouse: P.I. For Hire. Das kommende Projekt von Fumi Games ist kein bloßer Retro-Gag, sondern eine echte Liebeserklärung an die Ära der Schwarz-Weiß-Cartoons aus den 1930ern. Hier trifft handgezeichnete Animation auf klassisches FPS-Gameplay, ein Stilbruch, der erstaunlich gut funktioniert.

In Mouse: P.I. For Hire schlüpft ihr in die Rolle von Jack Pepper, einem Privatdetektiv mit Vergangenheit, Wut im Bauch und einer Vorliebe für unorthodoxe Ermittlungsmethoden. Seine Welt: Mouseberg, eine düstere Stadt voller Intrigen, Korruption und kauziger Nagetiergesellschaft. Hinter der verspielten Fassade lauern Gewalt, soziale Spannungen und ein wunderbar sarkastischer Blick auf das Verbrechen.

Handgezeichnete Gewalt im Gummiband-Look

Das Beeindruckende an Mouse: P.I. For Hire ist nicht nur die Ästhetik, es ist die Konsequenz, mit der Fumi Games sie umsetzt. Jedes Objekt, jede Waffe, jede Figur wurde Frame für Frame gezeichnet. Kein 3D-Modell, kein generischer Shader, sondern echtes Handwerk, das den Look alter Gummiband-Animationen (Rubber Hose) perfekt einfängt.

Dass das Spiel komplett in Schwarz-Weiß gehalten ist, schafft zusätzliche Herausforderungen. Wo moderne Shooter mit Farben und Markierungen führen, müssen hier Licht und Schatten den Weg weisen. Das Ergebnis ist ein Spiel, das nicht nur aussieht wie ein Cartoon, es fühlt sich auch so an.

Doch das Gameplay bleibt kein Gimmick. Neben klassischem Gunplay mit Pistole, Shotgun oder Tommy Gun experimentiert Mouse: P.I. For Hire mit kreativen Waffen wie einer Gehirnkanone oder einem Cartoon-Cannon, deren Projektile in echter Slapstick-Manier explodieren. Jede Waffe hat ihren Zweck, jede Begegnung fordert ein anderes Vorgehen.

Noir trifft Narrative

Trotz des witzigen Looks nimmt die Story ihren Noir-Kern ernst. Jack Pepper löst drei große Fälle, die jeweils eigene Themen, Orte und moralische Dilemmata mitbringen. Dazwischen verbringt ihr Zeit im Hub – Jacks Büro, eine Bar namens Little Big und eine Werkstatt, in der ihr Waffen aufrüstet oder Mini-Games spielt.

Fumi Games verspricht mehr als stumpfe Ballerei. NPCs, Dialoge, Hinweise und Entscheidungsfreiheit sollen das Genre auflockern. Besonders charmant: das Ermittlungsboard, auf dem ihr Beweise mit grauen Fäden verbindet, um neue Spuren zu entdecken. Es ist ein cleverer Brückenschlag zwischen Shooter-Action und Detektivarbeit.

Ein echtes Herzensprojekt

Selten wirkt ein Indie-Spiel so handgemacht, im wahrsten Sinne. Das Team bei Fumi Games kommt ursprünglich aus dem Animationsbereich, und das merkt man in jedem Frame. Mouse: P.I. For Hire ist nicht nur technisch ambitioniert, sondern auch eine Hommage an eine Zeit, in der Kreativität wichtiger war als Realismus.

Wenn alles so funktioniert, wie es sich im Gameplay-Preview andeutet, könnte Mouse: P.I. For Hire mehr sein als nur ein „boomer shooter mit Stil“. Es könnte ein Beweis dafür werden, dass handgezeichnete Kunst und modernes Spieldesign perfekt harmonieren können.

Bleibt nur eine Frage: Wird Jack Pepper am Ende wirklich den fauligen Kern von Mouseberg aufdecken – oder ist er längst Teil davon? Release ist der 19. März 2026.