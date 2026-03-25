MOUSE: P.I. For Hire – Story-Nachschub und fette Collector’s Edition bestätigt

Fumi Games plant langfristig: Der 1930er-Titel „MOUSE: P.I. For Hire“ erhält nach dem Release eine Story-Erweiterung und eine vollgepackte physische „Mouseburg Edition“.

„MOUSE: P.I. For Hire“ bekommt offiziell einen ersten DLC und erscheint im Juli als umfangreiche Box-Version für Sammler. Während der digitale Release am 16. April kurz bevorsteht, legen die Entwickler von Fumi Games bereits jetzt die Roadmap für die Zeit nach dem Launch offen.

Wer zum digitalen Release im April greift, hat die Wahl zwischen der Standard-Version für knapp 30 EUR und der Digital Deluxe Edition für rund 40 EUR. Der entscheidende Punkt hier: Die Deluxe-Variante enthält bereits den ersten Story-DLC, der zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen soll.

Dass Fumi Games so früh eine Erweiterung ankündigt, zeigt das Vertrauen in die Spielwelt. Bei einer Spielzeit von 12 bis 20 Stunden für das Hauptspiel scheint das Noir-Universum genug Substanz für mehr als nur einen schnellen Durchgang zu bieten.

Die Mouseburg Edition: Ein Fest für Nostalgiker

Für Fans von haptischen Goodies wird es am 10. Juli spannend, wenn die physischen Versionen erscheinen. Besonders die „Mouseburg Edition“ sticht heraus:

7-Zoll-Vinyl: Mit vier Tracks (inklusive Caravan Palace).

Mit vier Tracks (inklusive Caravan Palace). 33 Baseball-Sammelkarten: Passend zum schrulligen Comic-Stil der 30er Jahre.

Passend zum schrulligen Comic-Stil der 30er Jahre. Map & Pistolen-Blaupause: Die Karte von Mouseburg dient gleichzeitig als technisches Schema der Ingame-Waffen.

Die Karte von Mouseburg dient gleichzeitig als technisches Schema der Ingame-Waffen. Zusatz-Content: Sticker, Postkarten und das digitale Comicbuch.

Dass die Switch-2-Version preislich mit bis zu 60 EUR etwas höher ansetzt als die PS5- oder PC-Varianten, ist zwar ein Wermutstropfen, aber angesichts der physischen Beigaben und des Cartridges für Sammler verschmerzbar.

Die Mouseburg Edition von MOUSE: P.I. For Hire: Ein echtes Sammlerstück im Stil der 1930er mit Vinyl, Sammelkarten und Map

Mehr als nur ein Grafik-Gimmick?

Die Ankündigung unterstreicht, dass MOUSE kein kurzlebiger Indie-Hype bleiben will. Die Integration von Caravan Palace für den Soundtrack passt wie die Faust aufs Auge zum High-Speed-Gameplay im Cuphead-Stil. Die Entscheidung, eine Story-Erweiterung direkt in die Deluxe-Edition zu packen, ist ein klares Signal für ein klassisches Singleplayer-Modell ohne Mikrotransaktions-Sumpf.

Der Stil von MOUSE zieht seit dem ersten Teaser. Die Ankündigung der physischen Editionen und des DLCs beweist, dass das Projekt die nötige Professionalität besitzt, um über den reinen optischen Wow-Effekt hinaus zu bestehen. Es bleibt abzuwarten, ob das Gunplay über 20 Stunden trägt, aber das Gesamtpaket wirkt extrem rund.

Welches Goodie aus der Mouseburg Edition ist für euch der entscheidende Kaufgrund – die Vinyl oder die klassischen Sammelkarten?