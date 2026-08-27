MOZA auf der Gamescom 2026: Von Mercedes-Prototypen bis zum Motorrad-Lenker

MOZA Racing erweitert sein Hardware-Ökosystem in Köln um neue Lizenz-Lenkräder von Porsche, Mercedes-Benz und Ford sowie ein neuartiges MotoGP-Lenkersystem. Während das haptische PHF-Pedalkit ab sofort für 45 EUR erhältlich ist, fehlen für die meisten Wheel-Showcases noch konkrete Preise und Releasetermine.

MOZA nutzt die Gamescom 2026 nicht für reine Produktpflege, sondern für den aggressiven Ausbau des Portfolios. Im Mittelpunkt stehen zwei Mercedes-Benz-Wheel-Konzepte: Die Vision ONE-ELEVEN-Studie integriert vier 1,04-Zoll-Displays in Drehreglern und ein zentrales 2,85-Zlop-Display. Die zweite Mercedes-Variante setzt auf ein klassisches, wettbewerbsorientiertes GT-Design. Beide Modelle befinden sich im Prototypenstatus. Kompatibilitäten oder Preise gibt MOZA nicht an.

Das Porsche 911 GT3 RS Steering Wheel kehrt nach der Erstvorstellung 2025 überarbeitet zurück. MOZA fertigt das Wheel auf Basis originaler CAD-Daten von Porsche und verbaut ein abnehmbares Display sowie einen funktionalen Hupenknopf. Gerüchte über einen Marktstart im ersten Quartal 2027 bleiben unbestätigt. Das ebenfalls gezeigte Ford Mustang GTD Wheel nutzt die Grundarchitektur des CS Pro, adaptiert jedoch Bedienelemente und Branding des Vorbilds.

Nebenher arbeitet MOZA an einem offiziellen Lenkrad für Gran Turismo, zu dem es auf der gamescom keine Neuigkeiten gab.

Motorrad-Simulationshardware und Pedalhaptik

Mit dem offiziellen MotoGP-Lenker wagt MOZA den Schritt in die Zweirad-Simulation. Das 620 mm breite System nutzt ein Magnesium-Kunststoff-Gehäuse, einen Aluminium-Quick-Release und überträgt Signale per Schleifring. Zur Ausstattung gehören 10 Kurzhubtasten, zwei 5-Wege-Schalter und sechs RGB-LEDs. Angetrieben wird das System über bestehende MOZA-Wheelbases; Dritthersteller werden nicht unterstützt. Technische Details zu einer dedizierten Force-Feedback-Mechanik für Motorräder fehlen bislang. Zu den bestätigten Spielen zählen „MotoGP 26“, „GP Bikes“, „Assetto Corsa“ und „BeamNG.drive“.

Marktreif ist das PHF Pedal Haptic Feedback Kit für 45 EUR (Erweiterungsmodule für 23 EUR). Die Aktuatoren arbeiten in einem Frequenzbereich von 0 bis 100 Hz und übertragen Telemetriedaten wie ABS-Eingriffe, Traktionskontrolle oder Wheelspin spürbar auf die Pedale. Das System erzeugt Schwingungen, verändert aber im Gegensatz zu aktiven Systemen wie der mBooster-Serie weder Widerstand noch Pedalweg.

Das Ökosystem aus KI und Motion

Neben der Hardware demonstriert MOZA das Racing Lab AI Coach. Die Software analysiert Telemetriesignale und nutzt die Motorsteuerung kompatibler Wheelbases, um korrekte Lenkeingriffe physikalisch am Wheel zu demonstrieren. Zudem zeigt der Hersteller das Motion-System HMA150 für 3.199 EUR. Dieses übersetzt Grafikinhalte per KI-Bewegungsanalyse in Steuerbefehle für die Motion-Plattform – vorausgesetzt, im PC arbeitet mindestens eine NVIDIA GeForce RTX 4060.

MOZA zeigt Vielfalt, lässt Käufer bei den Kernprodukten aber im Unklaren. Das PHF-Pedalkit bietet für 45 EUR einen günstigen Einstieg in spürbare Telemetrie. Bei den prominenten Lizenz-Lenkrädern von Porsche, Ford und Mercedes fehlt es dagegen an Verbindlichkeit: Ohne Plattformbestätigungen für PS5 oder Xbox und ohne finale Preise bleiben diese Produkte vorerst reine Messeversprechen.