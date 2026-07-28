MOZA Racing wird Partner der Gran Turismo World Series: Offizielles GT-Lenkrad in Arbeit

MOZA Racing ist ab dem 28. Juli 2026 offizieller Peripherie-Partner der Gran Turismo World Series und entwickelt gemeinsam mit Polyphony Digital eine native Wheelbase samt Steering Wheel für „Gran Turismo 7″ und das kommende“GT8“.

Direct Drive für PlayStation

Polyphony Digital öffnet das bislang stark von Fanatec und Logitech geprägte Gran Turismo-Ökosystem für den nächsten Schwergewichtler des Sim-Racing-Markts. MOZA Racing, 2012 von Fahrzeugingenieuren gegründet, bringt seine Direct-Drive-Technologie mit Flachdraht-Motoren (Flat-Wire Motors), aktiven Pedalsystemen und Telemetrie-Algorithmen nun erstmals nativ auf die PlayStation 5.

Bislang mussten GT7-Spieler auf Dritthersteller-Adapter zurückgreifen oder auf die hauseigene PS5-Kompatibilität von MOZA verzichten. Das ändert sich. Die Kooperation umfasst nicht nur ein Branding bei den Live-Events der Gran Turismo World Series ab August 2026, sondern auch die gezielte Co-Entwicklung einer spezifischen GT7-Hardware.

Serien-Schöpfer Kazunori Yamauchi begründet die Wahl mit der Präzisionssteuerung elektrischer Motoren, die MOZA bereits bei Kamera-Gimbals unter Beweis gestellt hat. Der technologische Ansatz ist identisch: Es geht um latenzfreie Kraftübertragung und die Vermeidung von Bumping und Rasterung im Force Feedback.

Konsolen-Monopol bricht

Fanatec hielt jahrelang das Quasi-Monopol für hochklassige Direct-Drive-Wheels mit offiziellem Gran Turismo-Branding (wie der Gran Turismo DD Pro). MOZAs Markteintritt zwingt den Wettbewerb zu Anpassungen beim Preis-Leistungs-Verhältnis.

Für Sim-Racer auf der Konsole ergibt sich daraus ein klarer Vorteil:

Echter Konkurrenzdruck: MOZA bringt etablierte PC-Technologie wie hochauflösende 21-Bit-Enkoder und aktive Pedale in den Konsolensektor.

MOZA bringt etablierte PC-Technologie wie hochauflösende 21-Bit-Enkoder und aktive Pedale in den Konsolensektor. Kein Pass-Through-Pfusch: Die native Einbindung in GT7 garantiert direkte Telemetrie-Signale ohne Übersetzungsoverhead oder Force-Feedback-Beschneidung.

Die native Einbindung in GT7 garantiert direkte Telemetrie-Signale ohne Übersetzungsoverhead oder Force-Feedback-Beschneidung. Ecosystem-Skalierung: Das Modulsystem von MOZA erlaubt das einfache Tauschen von Lenkradkränzen, Pedalen und Shiftern innerhalb einer Baugruppe.

Ein Wermutstropfen bleibt: Konkrete Spezifikationen, Drehmoment-Werte (Nm) oder Veröffentlichungstermine für die neue Hardware nennen weder MOZA noch Polyphony Digital. Die Hardware befindet sich aktuell in der Entwicklung.

Der Schritt von Polyphony Digital ist strategisch notwendig. Die Monopolisierung der Peripherie hat den Sim-Racing-Markt auf PlayStation über Jahre ausgebremst. Wenn MOZA seine aggressiven Preispunkte und die gewohnte Verarbeitungsqualität aus dem PC-Bereich 1:1 auf die PS5 überträgt, gerät der etablierte Wettbewerb gewaltig unter Druck. Der Gewinner steht jetzt schon fest: der Spieler.