Multiplayer auf der PS6: Hört auf zu träumen, die Paywall bleibt

Wer gehofft hat, dass Sony mit der PS6 die ungeliebte Multiplayer-Paywall einreißt, bekommt durch die neuesten Xbox-Leaks den nackten Realitätscheck geliefert. Microsofts geplante Strategie für den „Game Pass Starter“ macht eines unmissverständlich klar: Online-Gaming ist kein Standard-Feature mehr, sondern eine Premium-Geisel der Konzerne.

Die Nachricht schlug ein wie eine Granate: Microsoft plant mit dem „Xbox Game Pass Starter“ offenbar einen neuen Einsteiger-Tarif, der zwar Spiele bietet, aber den Online-Multiplayer explizit streicht. Was auf den ersten Blick wie ein faires Angebot für Singleplayer-Fans wirkt, ist in Wahrheit die finale Absage für die Hoffnung, dass wir auf der nächsten Konsolengeneration ohne Zusatzkosten mit Freunden zocken dürfen.

Die Multiplayer-Paywall bleibt

Machen wir uns nichts vor: Sony beobachtet den Konkurrenten aus Redmond ganz genau. Die PlayStation-Sparte schaufelt mit den PlayStation Plus-Abos jedes Jahr Milliarden in die Kassen. Warum sollte Sony dieses Geld auf der PS6 verschenken, wenn der größte Mitbewerber das Modell der Bezahlschranke sogar noch verfeinert und nach unten hin absichert?

Keine Geschenke: Niemand lässt freiwillig Milliarden liegen, wenn die Konkurrenz die Preise für den Netzzugang stabil hält oder – wie jetzt geleakt – sogar noch tiefer im Abo-System verankert.

Niemand lässt freiwillig Milliarden liegen, wenn die Konkurrenz die Preise für den Netzzugang stabil hält oder – wie jetzt geleakt – sogar noch tiefer im Abo-System verankert. Refinanzierung der Hardware: Angesichts steigender Produktionskosten wird der Multiplayer-Zugang zur notwendigen Quersubventionierung.

Angesichts steigender Produktionskosten wird der Multiplayer-Zugang zur notwendigen Quersubventionierung. Gewöhnungseffekt: Wir Spieler haben uns seit der PS4-Ära zähneknirschend an die „Maut“ gewöhnt. Aus Konzernsicht gibt es keinen Grund, dieses „erlernte Verhalten“ zu ändern.

Microsoft liefert Sony die perfekte Steilvorlage

Der geleakte „Starter“-Tarif ist eine Meisterleistung im Hinblick auf Gewinnmaximierung. Er zementiert den Online-Multiplayer als das wertvollste Gut innerhalb eines Ökosystems. Wenn Microsoft den Zugang zum gemeinsamen Spielen sogar aus Einstiegs-Abos entfernt, signalisiert das der gesamten Branche: „Multiplayer ist unser Hebel.“

Für die PS6 bedeutet das: Erwarte keine Revolution, sondern Evolution der Kosten. Sony wird den Teufel tun und eine der stabilsten Einnahmequellen der Konzerngeschichte ohne Not abschaffen. Die Zeiten, in denen Online-Gaming als Grundrecht der Hardware galt, sind seit der PS3-Ära Geschichte. Der Traum ist nicht nur geplatzt, er wurde von den Marketing-Abteilungen fachgerecht zerlegt.

Totalschaden für die Gratis-Hoffnung

Wir müssen der Realität ins Auge blicken. Konsolen-Gaming bewegt sich immer weiter weg vom „Buy once, play everywhere“-Prinzip. Die Zersplitterung in Starter-, Essential- und Ultimate-Stufen dient nur einem Zweck: den „Average Revenue Per User“ nach oben zu schrauben. Der Multiplayer ist dabei der ultimative Köder. Wer nicht zahlt, bleibt allein.

Diese Entwicklung ist ein herber Schlag für alle, die auf eine kundenfreundlichere PS6-Zukunft gehofft haben. Der Multiplayer-Zugang wird auf der kommenden Hardware-Generation nicht nur kostenpflichtig bleiben, sondern vermutlich noch aggressiver vermarktet. Die „Starter“-Leaks zeigen uns heute schon die triste Preisliste von morgen.

Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind meine persönliche Meinung. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.