MultiVersus offiziell angekündigt, Warner Bros. mit eigenem Brawler

Nach den ersten Leaks kündigt Warner Bros. heute offiziell MultiVersus an, ein eigener Brawler mit legendären Figuren wie Shaggy, Tom and Jerry, Batman, Harley Quinn, Arya Stark und weitere.

MultiVerse legt den Schwerpunkt auf kooperative Online-Matches, wo jeder Fighter mit einer umfangreichen Kampfmechanik ausgestattet wird, um in Zwei-gegen-Zwei-Battles zu bestehen. Dies ermöglicht es den Kämpfern, anpassbare Movesets zu nutzen, die sich dynamisch mit anderen Charakteren kombinieren lassen, während sie um die Vorherrschaft streiten. MultiVersus bietet zudem auch intensive One-gegen-One-Battles und einen Vier-Spieler-Free-against-All-Modus, in dem nur ein Kämpfer die Oberhand gewinnen kann.

Von Wonder Woman und ihrem Lasso of Truth-Angriff, der unerwartet mit Shaggy und seinem Sandwich-Projektil gepaart wird, bis hin zu Arya Starks Face-Swapping-Fähigkeit, die genutzt werden kann, um Supermans Laservision zu ergänzen, ist so das Unmögliche durch überraschende Teamkombinationen und Matchups möglich.

Die spaßigen Multiplayer-Kämpfe finden dabei vor dem Hintergrund verschiedener neu erfundener Umgebungen aus beeindruckenden Welten wie Batmans Batcave, Jake und Finns Tree Fort und vielen anderen statt.

„Mit MultiVersus schaffen wir ein einzigartiges kompetitives Spiel, das es uns ermöglicht, eine große Auswahl an gefeierten Warner Media-Franchises für Spieler zu kombinieren“, sagte David Haddad, Präsident von Warner Bros. Games. „Wir arbeiten mit dem talentierten Team von Player First Games zusammen, um einen kostenlosen Online-Plattformkämpfer mit einer Fülle von ikonischen Charakteren zusammenzustellen, die die Fans kennen und lieben, von Wonder Woman und Bugs Bunny bis hin zu Shaggy und Arya von Game of Throne. Und das ist erst der Anfang, denn wir freuen uns, kommende Saisons und laufende Spielinhalte zu unterstützen.“

MultiVersus setzt dazu auf Starbesetzung von Talenten, die dem Spiel ihre Stimme verleihen, darunter Kevin Conroy (Batman: The Animated Series, Batman: Arkham-Serie) als Batman, George Newbern (Justice League vs. the Fatal Five, Injustice 2 .) ) als Superman, Abby Trott (Carmen Sandiego) als Wonder Woman, Tara Strong (Batman Ninja, Batman: Arkham-Serie) als Harley Quinn, Matthew Lillard (Scooby-Doo) als Shaggy, Eric Bauza (Looney Tunes Cartoons) als Bugs Bunny und Tom und Jerry, Maisie Williams (Game of Thrones) als Arya Stark, John DiMaggio (Adventure Time) als Jake the Dog, Jeremy Shada (Adventure Time) als Finn the Human, Daniel DiVenere (Spirit Riding Free) als Steven Universe, Estelle ( Steven Universe) als Garnet und Andrew Frankel (Jellystone) als Reindog.

MultiVersus erscheint 2022 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PC.