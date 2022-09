Mit Rick Sanchez von Rick and Morty hat Warner Bros. den nächsten Fighter in MultiVersus bestätigt, der in Kürze den Weg in das Spiel finden wird. Vorab zeigt man den ersten Teaser.

Rick wird als genialer Nihilist bezeichnet, der gleichzeitig einer der meistgesuchten Kriminellen der Galaxie ist. Als Wissenschaftler hat Rick Sanchez so ziemlich alles erlebt, was es in dieser Realität zu erleben gibt. Zusammen mit seinem Enkel Morty, hat Rock bereits unzählige Male die Galaxie und das Zeit/Raum-Kontinuum gerettet.

Nach Rick Sanchez stehen zudem Black Adam und Stripe als nächstes für das Roster auf dem Plan, während Gerüchte von Big Chungus, Beetlejuice und Wicked Witch sprechen.

Zuletzt fand Gizmo den Weg zu MultiVersus, der Kult-Held aus Gremlins, der schon bald um Stripe als gefährlichen Gegenspieler ergänzt wird.

Unklar sind bislang die Release-Termin, die nach und nach folgen dürfen. MultiVersus ist nach wie vor kostenlos spielbar und verzeichnet einen Spieler-Rekord nach dem anderen.