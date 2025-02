MultiVersus: Spieler fühlen sich „betrogen“ – 100 $ für ein Gründerpaket, das in Enttäuschung endet

Ob Warner Bros. Games oder Player First Games eine Rückerstattung für die entgangenen Belohnungen anbieten werden, steht noch in den Sternen. Aber wenn sie es nicht tun, dann bleibt den Spielern nur eines: die Erkenntnis, dass „Gründer“ in dieser Welt manchmal nur diejenigen sind, die am meisten in den Sand gesetzt haben.

Ja, es gab eine Zeit, in der man für das gleiche Geld einfach Charaktere freischalten konnte. Aber hey, nicht alles bleibt für immer, oder? Stattdessen wurden „Token“ eingeführt, die Spieler dazu anregen sollten, ihre digitale Sammlung aufzubauen. Nun ja, was bleibt, wenn das Spiel eingestellt wird, bevor man alle Token ausgegeben hat? Ein schönes Stück Luft. Aber keine Sorge – immerhin gibt es Aquaman und Lola als kostenlose Kämpfer, und die anderen sechs Kämpfer sind auch keine riesige Sache, oder? Oder doch?

Ach, das süße Gefühl, wenn du 100 Dollar für ein „Founder’s Pack“ ausgibst, das dir verspricht, dich für deine frühe Unterstützung zu belohnen – und dann wird das Spiel einfach abgeschaltet . Kein Grund zur Panik, oder? Doch genau das erleben derzeit einige MultiVersus-Spieler, die ihre 100 Dollar in Token und Gleamium gesteckt haben und sich nun fragen, ob sie nicht vielleicht eher in einen Haufen ungenutzter Luft investiert hätten.

