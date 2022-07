MultiVersus startet für alle in die Open Beta, neue Charaktere verfügbar

Warner Bros. startet ab heute für alle in die Open Beta von MultiVersus, die hierzu neue Charaktere, zahlreiche Anpassungen und eine beeindruckende Popularität vorweisen können.

MultiVersus bringt bereits jetzt eine Vielzahl beliebter Helden und Persönlichkeiten zusammen, mit denen man sich zusammentun oder gegen sie in epischen Schlachten antreten kann, darunter Batman, Superman, Wonder Woman und Harley Quinn (DC); Shaggy und Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny und Der Tasmanische Teufel alias Taz (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry (Tom and Jerry); Jake der Hund und Finn der Mensch (Adventure Time); Steven Universe und Garnet (Steven Universe) oder Iron Giant (The Iron Giant). Neu hinzi gekommen sind LeBron James (Space Jam: A New Legacy); Rick Sanchez und Morty Smith (Rick and Morty); eine außergewöhnliche Originalkreatur namens Reindog; und viele weitere, die noch folgen werden.

Ab sofort ist auch der Pre-Season Battle Pass erhältlich, mit dem Spieler Herausforderungen absolvieren und In-Game-Belohnungen freischalten können. Es gibt eine kostenlose Option, die allen Spielern offensteht, und eine Premium-Option, die einen In-Game-Kauf erfordert, um teilzunehmen.

Der Preseason-Battle-Pass ist ab sofort bis zum 08. August verfügbar, gefolgt von einem vollständigen Battle-Pass für Saison 1 ab dem 09. August. Alle Spielerfortschritte und freigeschalteten Belohnungen bleiben während der gesamten Lebensdauer des Spiels erhalten.

Derweil feiert MultiVersus erste Rekorde, obwohl der Titel nicht einmal offiziell erschienen ist. Auf Steam verzeichnete man zum Beispiel mehr gleichzeitig konkurrierende Spieler, als bei jedem anderen Fighting-Game davor.

Eindrücke zu MultiVersus gibt es ergänzend noch einmal in unserer kürzlichen Preview.