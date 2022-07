MultiVersus startet in Kürze in die Open Beta, das ist neu

Nach einer recht exklusiven Closed-Beta Phase haben ab dem 26. Juli alle Spieler die Möglichkeit, an der Open-Beta von MultiVersus teilzunehmen, die Warner Bros. heute angekündigt hat. Eine Early Access-Phase beginnt bereits am 19. Juli, die allen Spielern zugänglich ist, die an der Closed Alpha teilgenommen haben.

Die Open Beta-Phase unterstützt vollständigen Crossplay-Support und dedizierte Server, die auf einem Rollback-Netcode basieren. Die Open Beta und der Early Access beinhalten außerdem auch acht unterschiedliche Karten einschließlich der Bathöhle (DC), Tree Fort (Adventure Time) und Scoobys Geisterhaus (Scooby-Doo) sowie eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten, das Spiel zu erleben.

Dazu gehört etwa der teambasierte 2-gegen-2-Koop-Modus, 1-gegen-1-Spiele, den allgemeinen Wettbewerb für 4 Spieler, Koop-gegen-KI-Partien, eigens erstellte Online-Lobbys, das Labor (Übungsmodus), Tutorials und die Unterstützung von lokalen Partien mit bis zu vier Teilnehmern.

Eine weitere Möglichkeit am Early Access von MultiVersus teilzunehmen, ist, wer via TwitchDrops einen Code erhalten hat.

Neues Gameplay verfügbar

Außerdem wurde heute ein neuer Gameplay-Trailer für MultiVersus veröffentlicht, der erstmals den Giganten aus dem All (Der Gigant aus dem All) zeigt, der ab dem 19. Juli spielbar sein wird. Der Gigant aus dem All ist einer von 16 Charakteren, die im Spiel verfügbar sein werden.

Die anderen Charaktere sind Batman, Superman, Wonder Woman und Harley Quinn (DC); Shaggy und Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny und der tasmanischen Teufel, auch bekannt als Taz (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry (Tom und Jerry); Hund Jake und Finn (Adventure Time); Steven Universe und Garnet (Steven Universe) und ein spezieller neuer Charakter namens Renhund.

Der finale Release von MultiVersus ist im Laufe des Jahres geplant.