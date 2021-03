Murder Mystery Machine – Detektiv-Adventure für PS4 angekündigt

Publisher Microïds kündigte jetzt das neue Detektiv-Adventure Murder Mystery Machine an, das noch 2021 für PlayStation 4, Xbox One, Switch und den PC erscheint.

In Murder Mystery Machine treten die Spieler der D.C.A., der District Crime Agency, bei. Ihre Mission besteht darin, den Detektiven Cassandra Clarke, dem jungen Rekruten, und Nate Houston, dem erfahrenen Inspektor, bei der Lösung zahlreicher Fälle zu helfen. Alles beginnt, als der Politiker Frank Daniels bei einem Einbruch tot aufgefunden wird. Die beiden Helden werden bald in eine Reihe komplexer und miteinander verbundener Verbrechen verwickelt sein und es liegt an euch, den Herausforderung gewachsen sein und die Wahrheit aufdecken.

„Durch den Release von Murder Mystery Machine auf neuen Plattformen freuen wir uns, dass mehr Spieler diese einzigartige und aufregende Erfahrung genießen können“, sagte Vincent Dondaine, Vice President von Microïds Indie. „Wir sind stolz darauf, Blazing Griffin durch diesen Prozess zu begleiten, ein Studio, das für die Qualität seiner früheren Spiele wie The Ship: Remasted und Murderous Pursuits bekannt ist.“

In Murder Mystery Machine müsst ihr dazu mehrere Tatorte untersuchen, um eure Analyse- und Ableitungsfähigkeiten auf die Probe zu stellen. Sammelt Hinweise, verbindet Beweise, befragt Verdächtige und Zeugen und findet so heraus, wer die Schuldigen sind.

Murder Mystery Machine erscheint im Laufe des Jahres.