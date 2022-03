MX vs. ATV Legends – Release im Mai bestätigt, neuer Trailer

THQ Nordic und die Rainbow Studios veröffentlichen am 24. Mai MX vs. ATV Legends, die hierzu einen brandneuen Trailer zeigen.

Das neue Video rückt den Trails Mode in den Mittelpunkt, in dem man durch die pure Wildnis rasen kann, um sich Schluchten hinunter zu stürzen, durch Täler zu rasen und allerhand Hindernissen auszuweichen, darunter Bäumen in dichten Wäldern, wo man in Sekundenbruchteilen zwischen verzweigten Pfaden und weitgehend unbetretenes Gelände unterscheiden muss.

Hier trifft man Entscheidungen von Minute zu Minute basierend auf der Entfernung, die man zurücklegen muss, und nicht auf Rundenzeiten. Die perfekte Gelegenheit, um auf seinem MX, ATV oder UTV durch die Landschaft zu pflügen.

Features von MX vs. ATV Legends

Rennen im Split-Screen für zwei Spieler und im Online-Modus für 16 Spieler mit mannschaftsbasiertem Gameplay.

Tritt im neuen Karrieremodus an, in dem eure Entscheidungen zu verschiedenen Wegen, Sponsoring-Möglichkeiten und besonderen Events führen.

Erlebe den brandneuen Trails-Modus für hochintensive Outdoor-Rennen mit neuen Überraschungen hinter jeder Kurve, die euren Fahrstil auf neue Weise herausfordern.

Passt euren Fahrer und eure Fahrzeuge mit den neuesten Teilen und Ausrüstungen der führenden Hersteller im Offroad-Rennsport an.

Ein verfeinertes Physiksystem mit höherer Präzision als je zuvor

Mai MX vs. ATV Legends erscheint am 24. Mai 2022.