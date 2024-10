MXGP 24: Debüt-Trailer fängt die Emotionen des Motocross-Rennens ein

MXGP 24 bietet eine authentische Fahrphysik, die sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Spieler interessant ist. Strecken und Wetterbedingungen verändern sich dynamisch, wodurch jedes Rennen einzigartig bleibt. Das Spiel enthält offizielle Inhalte mit 20 Strecken und lizenzierten Teams der MX2- und MXGP-Klassen. Es bietet verschiedene Spielmodi, darunter einen Karrieremodus, in dem man sich bis an die Spitze kämpfen kann.

