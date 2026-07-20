MXGP 26: Erster Gameplay-Trailer zeigt dynamische Spurrillen

Nacon und Artefacts Studio haben den ersten Gameplay-Trailer zu „MXGP 26“ veröffentlicht und den Release für Oktober 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC bestätigt. Das offizielle Spiel zur FIM Motocross-Weltmeisterschaft setzt erstmals auf die Unreal Engine 5.

Technischer Wechsel bringt Strecken-Dynamik

Der Engine-Wechsel auf die Unreal Engine 5 bildet das technische Fundament für das wichtigste Gameplay-Feature: „Dynamic Deformation“. Die Streckenoberfläche verändert sich durch die Reifenbelastung der Motorräder in Echtzeit. Runden für Runden graben sich tiefe Spurrillen in den Boden, die dauerhaft bestehen bleiben. Spieler müssen ihre Ideallinie fortlaufend anpassen, da sich die Bodenbeschaffenheit im Rennverlauf komplett verschiebt.

Das ist kein rein optischer Effekt. Die Physik-Engine greift direkt in das Fahrverhalten ein. Artefacts Studio kombiniert die Geländeverformung mit einer komplett neu entwickelten Motorradphysik und überarbeiteten Fahreranimationen. In der Helmkamera-Perspektive reagiert der virtuelle Körper dynamisch auf Sprünge, flache Kurven oder das Durchfahren der Spurrillen. Wer die Physik ignoriert, fliegt ab.

Details bei Verschmutzung und Lizenzen

Die Grafik-Engine nutzt die Rechenleistung der aktuellen Konsolengeneration und des PCs für detaillierte Schlammtexturen und mechanische Komponenten wie Auspuffanlagen oder Federungen. Motorrad und Ausrüstung verschmutzen progressiv. Der Härtegrad hängt vom Untergrund der Strecke ab – egal ob vulkanischer Boden in Bariloche, Sand auf Sardinien oder harter Lehm in Loket.

Der Umfang deckt die offizielle Saison 2026 ab. Enthalten sind die Klassen MXGP und MX2 mit Fahrern wie Romain Febvre und Kay de Wolf. Der Editor erlaubt zusätzlich die Anpassung von Motorrädern der Marken Kawasaki, Husqvarna, Yamaha, KTM und Honda. Zubehörhersteller wie Fox Racing und Alpinestars sind integriert. Neben Modi wie Grand Prix, Meisterschaft und Zeitfahren bietet das Spiel einen Online-Modus für bis zu zehn Spieler sowie das freie Trainingsgelände „The Compound“.

Der Wechsel auf die Unreal Engine 5 war für viele Spieler überfällig. Die angekündigte dynamische Bodenverformung besitzt das Potenzial, den simulationsnahen Anspruch der Serie entscheidend zu verbessern, da sie taktisches Fahren erzwingt.

Konsolenspieler müssen hoffen, dass Artefacts Studio die UE5-Performance auf PS5 und Xbox Series X stabil bei 60 Bildern pro Sekunde hält – bei zehn Fahrern und Echtzeit-Physik auf der Strecke ist das die eigentliche Hürde. Für Simulations-Fans ist der Titel ab Oktober 2026 ein Pflichtkandidat.