Nach 20 Jahren: Acclaim meldet sich mit 9 neuen Titeln zurück

Nach über 20 Jahren Stille meldet sich Acclaim zurück. Der einst prominente Publisher, der 2004 Konkurs anmeldete und prominente Marken wie Mortal Kombat hinter sich vereinte, hat nun neun neue Titel angekündigt, die vor allem Indie-Studios in den Fokus rücken. Unter der Leitung von CEO Alex Josef, zuvor Gründer von Graffiti Games, soll die Marke nun einen Neustart erleben.

„Diese Spiele sind nur der Anfang unserer Mission, das Spielerlebnis neu zu definieren“, erklärt Josef. Die Präsentation, unter dem Titel Play Acclaim Showcase, zeigte dabei eine Bandbreite von Konzepten, die sowohl Retro-Fans als auch experimentierfreudige Spieler ansprechen sollen.

Von Chaos-Lieferungen bis Cyber-Rhythmen

Die angekündigten Spiele decken ein breites Spektrum ab. Tossdown von Fer Factor verspricht actionreiche Lieferungen in einer Welt, in der alles gegen dich ist, inklusive witziger Power-Ups und taktischer Perks. Wer post-apokalyptische Abenteuer mag, dürfte mit Ground Zero Hero von Rowan Edmondson auf seine Kosten kommen: Mutanten bekämpfen, sich selbst mutieren – und zwischendurch Candy essen.

Retro-Liebhaber sollten einen Blick auf Basketball Classics werfen. Das 5-gegen-5-Spiel bringt klassische Arcade-Action in die moderne Ära, mit einfacher Steuerung und dynamischem Play-Calling. Und für alle, die ungewöhnliche Konzepte mögen, könnte Pixel Washer interessant sein – hier wird eine Stadt mit einer Power-Waschmaschine von einem Schwein namens Pigxel gesäubert.

Mutige Ideen jenseits des Mainstreams

Einige Titel wirken besonders ambitioniert. The Prisoning: Fletcher’s Quest ist eine Metroidvania, die die mentale Erschöpfung eines Game-Developers thematisiert, eine Mischung aus Selbstreflexion und Gameplay. GRIDbeat wiederum verknüpft Cyber-Dungeon-Crawling mit Rhythmus-Gameplay, bei dem jeder Schritt auf den Beat abgestimmt sein muss.

Andere Titel, wie Talaka oder HYPERyuki: Snowboard Syndicate, setzen auf kulturelle Vielfalt oder kreative Sportsimulationen, während Katanaut die Metroidvania-Mechanik mit kosmischem Horror kombiniert. Acclaim zeigt damit ein klares Signal: Man will nicht nur auf Nostalgie setzen, sondern auch mutige, neue Ideen fördern.

Was bedeutet das für Spieler?

Die Rückkehr von Acclaim ist mehr als ein Marketing-Move. Für Spieler bedeutet es eine Chance auf originelle, kleine bis mittlere Spiele, die sich abseits großer AAA-Titel bewegen. Die Indie-Fokusierung könnte zudem den Wettbewerb beleben und die Vielfalt in der Branche erhöhen. Ob alle neun Titel tatsächlich überzeugen, bleibt abzuwarten, aber die Bandbreite allein ist bereits bemerkenswert.

Mit dieser Neuausrichtung stellt sich die Frage: Kann Acclaim aus der Vergangenheit lernen und gleichzeitig ein neues Kapitel aufschlagen, das echte Relevanz für Spieler hat? Für Fans ungewöhnlicher Konzepte lohnt sich das Beobachten allemal.