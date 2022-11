Nach 5 Jahren bringt euch Fortnite endlich bei, wie man spielt

Man will es kaum glauben, aber eines der beliebtesten Spiele weltweit bekommt erst fünf Jahre später einen fundamentalen Modus, der in den meisten anderen Spielen von Anfang an drin ist. Ein Tutorial-Modus mit einer Tutorial-Map erwartet jetzt alle (neuen) Fortnite-Spieler. Darin lehrt euch Epic Games die Grundlagen des Battle Royales, welche Millionen von Gamern bereits kennen dürften.

The Tutorial mode is now live in-game. #Fortnite pic.twitter.com/qXJ8NLw8MA — Fortnite News 🗺️ (@FortniteBR) November 1, 2022

Fortnite hat tatsächlich 5 Jahre für einen Tutorial-Modus gebraucht

Der Tutorial-Modus, der seit Monatsanfang auf PC und Konsole verfügbar ist, bringt euch zunächst die Steuerung bei, sprich, wie man sich bewegt, duckt und wie man springt. Aber auch das für Fortnite-typische Zerschlagen von Objekten, um Ressourcen zu sammeln, und das Bauen von Wänden, Treppen und Dächern ist Teil des Tutorials.

Natürlich wird auch viel geballert in Fortnite, also bringt euch das Tutorial das Zielen und Schießen bei, indem ihr auf Zielscheiben feuert. Außerdem lernt ihr, wie ihr Items einsetzt. Es ist alles sehr einfach gehalten – aber darum geht es ja auch in einem Tutorial.

Das Ganze passiert auf einer extra für den Modus angefertigten Map. Im Grunde lauft ihr von Marker zu Marker und erledigt die einzelnen Grundlagen. Nach zwei bis drei Minuten seid ihr dann auch schon durch.

Glückwunsch! Ihr habt jetzt offiziell gelernt, wie man Fortnite spielt.